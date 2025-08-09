Rubén Dal Molin reveló que no volverá a ocupar un cargo electivo

El legislador repasó distintos temas de la actualidad provincial, entre ellos la situación de la deuda en dólares contraída por Entre Ríos y varios municipios años atrás. En ese contexto, recordó que Chajarí logró cancelar sus compromisos antes de la asunción del actual intendente Marcelo Borghesán, gracias a una gestión que permitió utilizar los créditos para obras y maquinarias, reduciendo costos y generando ahorros para saldar anticipadamente la deuda.

Dal Molin señaló que la mayoría de los municipios siguen afrontando vencimientos que “se hacen pesados” y que la provincia ya pagó casi 250 millones de dólares en dos años, lo que limita la obra pública. Explicó que el Senado trata actualmente una ley de sostenibilidad de la deuda pública, que autorizaría la emisión de bonos por 500 millones de dólares para refinanciar compromisos y reactivar obras, beneficiando también a municipios endeudados como Federación.

En el diálogo, también se refirió a la compleja situación económica que atraviesa la provincia y sus comunas debido a la caída de la coparticipación y el consumo, advirtiendo que los próximos meses seguirán siendo difíciles. Abordó además el reclamo por la emergencia en discapacidad, subrayando que el Estado “debe estar presente” en este tema sensible y que no comparte recortes que afecten a las familias más vulnerables.

Consultado sobre educación, defendió la necesidad de mantener todos los días de clase y garantizar salarios docentes acordes, y opinó sobre la autonomía universitaria, rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento “de izquierda o de derecha”.

Finalmente, sobre su futuro político, reafirmó su postura contra la perpetuidad en los cargos y recordó que ya había anticipado la posibilidad de que este sea su último mandato: “Uno cumple etapas. Muy posiblemente este sea mi último cargo electivo”.

Dal Molin se mostró satisfecho con su paso por la función pública, resaltando logros como concejal, secretario de gobierno y senador, y destacó la importancia de mantener equipos de trabajo con ideas claras, finanzas municipales ordenadas y proyectos que generen recursos y soluciones para la comunidad.

Fuente: AM 940 radio Chajari

Redaccion de 7Paginas