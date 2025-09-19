Rubén Escobar fue declarado culpable por el asesinato de Gisela Ríos

Desde el STJ se anticipó a 7Paginas, que la audiencia de cesura, en la que se determinará la pena, fue fijada para el próximo 25 de septiembre a las 9 horas en la Sala 4 de los tribunales de Concordia.

El proceso se llevó adelante en el marco del legajo “Escobar, Rubén Darío s/ Homicidio en ocasión de robo”, bajo la dirección del juez técnico Maximiliano Larocca Rees, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Martín Núñez, Mario Guerrero y Natalia Conti, mientras que el acusado fue asistido por el defensor oficial Alejandro Giorgio.

Tras el veredicto de culpabilidad, el magistrado dispuso que Escobar permanezca con prisión preventiva en la alcaidía local, hasta que se le otorgue cupo en la Unidad Penal correspondiente.

Este juicio se convirtió en el número 140 por jurados realizado en la provincia de Entre Ríos desde la puesta en marcha de este sistema de juzgamiento penal.

El hecho

El crimen de Gisela Ríos ocurrió el 26 de febrero de 2017. La joven había permanecido varios días internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat, donde finalmente falleció a causa de una herida de arma de fuego en la cabeza.

El ataque se produjo cuando Ríos se encontraba en la esquina de avenida Presidente Illia y calle Sarmiento, en el barrio El Triángulo. En ese momento, dos sujetos en moto intentaron asaltarla y le dispararon, en un hecho que la investigación judicial determinó como un robo que terminó de la peor manera.