Rugen los motores: Concordia recibe la tercera fecha del TC2000 con el “Gran Premio NEXON”

Concordia se viste de gala para recibir la tercera fecha del 47º Campeonato de TC2000, que este fin de semana disputará el “Gran Premio NEXON”. La actividad en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia no será exclusiva de la categoría tecnológica, ya que compartirá pista con el 32º Campeonato de Top Race y el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, garantizando un espectáculo de primer nivel para los fanáticos del «deporte tuerca».

El lanzamiento oficial se realizó este viernes por la tarde mediante una conferencia de prensa frente al Palacio Municipal. El acto fue encabezado por el Intendente Francisco Azcué, acompañado por Alejandro Levy (presidente de Tango Motorsports), Sergio Arena (Gerente General de NEXON), María Belén Schauvinhold (presidenta de EMCONTUR) y Luciano Sendros (vicepresidente del Autódromo).

Las autoridades coincidieron en que la llegada de estas categorías, coincidiendo con un fin de semana largo, genera un impacto positivo que trasciende lo deportivo, traccionando el turismo y la economía local.

Cronograma de actividades

La acción en pista para el TC2000 comenzará este sábado con dos tandas de entrenamientos (10:40 y 13:10 hs.). La clasificación, momento clave del día, se pondrá en marcha a las 15:40 horas.

Cabe destacar que para la carrera final se aplicará el sistema de grilla invertida entre los seis mejores clasificados, lo que significa que quien logre la «pole» deberá largar desde la sexta posición el domingo, asegurando una competencia con muchos sobrepasos.

El domingo, la jornada iniciará con el warm up a las 09:45 hs. La Gran Final está programada para las 13:00 horas, con una duración de 35 minutos más una vuelta, y se iniciará con partida detenida.

Datos y antecedentes en el trazado local

Esta representa la visita número 16 del TC2000 al circuito entrerriano. En el historial de ganadores, nombres legendarios como Juan María Traverso y Mario Gayraud comparten el podio de máximos vencedores (con dos triunfos cada uno) junto a figuras actuales como Leonel Pernía, Bernardo Llaver y Matías Rossi.

La historia del TC2000 en Concordia comenzó en 1981 con el triunfo de Jorge Omar Del Río. En tanto, el antecedente más reciente data del 29 de junio de 2025, cuando en el circuito de 4.700 metros, la victoria quedó en manos de Emiliano Stang (Toyota), escoltado por Matías Rossi y Franco Morillo.

Concordia vuelve a demostrar su capacidad organizativa para eventos de gran magnitud, esperando una multitud en las tribunas del autódromo local.

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