Ruidos en el PJ: El «no» de Bordet a Cresto y la danza de nombres que agita la interna entrerriana

El peronismo entrerriano ha comenzado a romper el silencio. Aunque falte mucho para las elecciones de 2027, los movimientos subterráneos y las reuniones a puertas cerradas ya definen las primeras fracturas y alianzas en la provincia. Concordia, cuna de dirigentes de peso, ha tomado la posta en una discusión que promete ser intensa.

El planteo de Cresto y la negativa de Bordet

Según trascendió en el portal de Ricardo David, el ex intendente de Concordia y actual diputado provincial, Enrique Cresto, movió sus fichas con una propuesta audaz: le ofreció a Gustavo Bordet un acuerdo estratégico para que el ex gobernador lo acompañe como candidato a intendente de Concordia, mientras Cresto se enfoca en la gobernación.

La lógica de Cresto era clara: un «blindaje territorial». Con Bordet en la boleta local, el triunfo en la Capital del Citrus estaría garantizado, protegiendo el bastión más allá de la suerte provincial. Sin embargo, el ex mandatario le cerró la puerta de forma rotunda. Bordet manifestó que su compromiso político hoy está ligado a Guillermo Michel, asegurando que, si el ex titular de Aduana decide lanzarse, él será su principal aliado.

Este rechazo no solo expuso la distancia entre ambos líderes, sino que coincidió con un hecho que el entorno bordetista mira con sospecha: días después de la negativa, se produjeron allanamientos judiciales en propiedades vinculadas a la familia del ex gobernador.

Romero y Lauritto: El eje Paraná-Uruguay

Mientras la tensión crece entre los sectores de la costa del Uruguay, otros polos de poder ensayan sus propios acuerdos. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, mantiene diálogos avanzados con el jefe comunal de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Este eje busca consolidar una alternativa que equilibre la balanza interna frente a las aspiraciones de los sectores más radicalizados del PJ.

No obstante, esta arquitectura choca con un clima de desánimo en las bases militantes, que observan con perplejidad cómo las decisiones y disciplinas se aplican de forma dispar según la conveniencia del momento.

Stratta: «El peronismo siempre se ordena»

Por su parte, la ex vicegobernadora y actual diputada Laura Stratta aportó su mirada sobre la reorganización del movimiento en una nota brindada al programa Plaza Mansilla. «Hay espacios que se están constituyendo, como la Liga de Concejales, los intendentes y presidentes comunales. El peronismo siempre se ordena y estamos viendo diálogos», subrayó en declaraciones recientes.

Stratta evitó alinearse con figuras nacionales por el momento y puso el foco en la gestión territorial: «Tenemos hombres y mujeres con proyección, pero sobre todo para gobernar los tiempos que vienen, que no serán nada fáciles. Hay que mantener los municipios que tenemos y recuperar los que perdimos».

Un escenario abierto

La interna del PJ entrerriano se presenta hoy como un rompecabezas incompleto. Entre el rechazo de Bordet, la ambición de Cresto, el bloque Romero-Lauritto y la reorganización que pregona Stratta, el peronismo busca un nuevo norte. Lo único seguro es que Concordia sigue siendo la clave del tablero y que la unidad, por ahora, parece una meta lejana.

Redacción 7Paginas