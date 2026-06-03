Rumbo a 2027: Alejandro Benítez se plantó y confirmó que es el candidato a intendente libertario en Federación

El referente de La Libertad Avanza en Federación, Alejandro Benítez, confirmó públicamente que será candidato a intendente de la ciudad en las elecciones de 2027 y aseguró que el espacio político ya trabaja en la elaboración de una propuesta de gobierno enfocada en la modernización, la transparencia y la generación de inversiones.

Durante una entrevista en el programa radial Entre Líneas de Radio UNO Federación, el joven dirigente libertario sostuvo que el equipo local ya se encuentra plenamente concentrado en la realidad de la ciudad y en la construcción de un proyecto político para los próximos años.

“Estamos 100 por ciento abocados a Federación, elaborando proyectos, conversando con vecinos y tratando de empaparnos de la realidad que vive cada federaense”, expresó.

“El candidato a intendente soy yo”

Consultado sobre quién encabezará la propuesta municipal de La Libertad Avanza, Benítez fue contundente. Ante la pregunta directa de los conductores del programa respondió: “Con él estás hablando”, confirmando así su intención de competir por la presidencia municipal en 2027.

Además, adelantó que el espacio se encuentra desarrollando una plataforma electoral basada en la atracción de inversiones privadas, la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de la actividad turística.

“Tenemos varios proyectos preparados. Cuando creemos que están terminados siempre encontramos una vuelta más para mejorarlos. Queremos una Federación que progrese, que genere oportunidades y que vuelva a crecer”, manifestó.

Sin definiciones sobre alianzas

Respecto a la posibilidad de una alianza electoral con el espacio político que lidera el gobernador Rogelio Frigerio, Benítez no descartó esa alternativa, aunque aclaró que todavía no existe ninguna definición.

“Hoy nos estamos preparando para competir solos. Si después surge una alianza o no, será algo que se resolverá en otros ámbitos. Todavía no se sabe si habrá desdoblamiento de elecciones, si continuarán las PASO o si habrá internas”, explicó.

En ese sentido recordó que en las elecciones legislativas de 2025 existió un trabajo conjunto entre distintos partidos que acompañaron al oficialismo nacional, aunque remarcó que actualmente La Libertad Avanza trabaja pensando en una participación propia.

“Por lo que sabemos hasta ahora, no creo que exista una alianza electoral. Pero son decisiones que se tomarán más adelante”, señaló.

Candidato a gobernador libertario

Benítez también aseguró que La Libertad Avanza se encuentra preparando una alternativa provincial para 2027 y confirmó que habrá candidato propio a gobernador.

“Nos estamos preparando para eso. Todavía no puedo dar nombres, pero sí puedo decir que estamos trabajando para tener candidato a gobernador”, afirmó.

Asimismo destacó la consolidación de la estructura partidaria en Entre Ríos y minimizó las diferencias internas que trascendieron en algunos sectores del espacio.

Desarrollo, inversiones y empleo

Durante la entrevista, el dirigente libertario planteó que uno de los principales desafíos de Federación es la generación de empleo privado y cuestionó la falta de concreción de proyectos de inversión que podrían haber significado cientos de puestos de trabajo.

En ese marco recordó iniciativas como la construcción de un hotel all inclusive o la instalación de un centro comercial de gran escala, propuestas que finalmente no prosperaron.

“Necesitamos crear las condiciones para que empresarios y comerciantes inviertan en Federación. No creemos que el Estado tenga que generar empleo, sino generar el marco para que el sector privado lo haga”, sostuvo.

También destacó la necesidad de diversificar la matriz productiva local y acompañar la evolución de sectores tradicionales como la forestoindustria y la citricultura.

Transparencia como eje de gestión

Otro de los temas abordados fue la transparencia en la administración municipal. Benítez cuestionó la posición de Federación en los rankings provinciales de acceso a la información pública y planteó la necesidad de abrir los datos de gestión.

“Federación es uno de los municipios menos transparentes de la provincia. Nosotros vamos a transparentar toda la documentación pública para que los vecinos sepan cómo se administran los recursos”, afirmó.

Según explicó, una eventual gestión de La Libertad Avanza impulsará mecanismos de control y acceso a la información que permitan conocer el destino de los fondos municipales y fortalecer la confianza ciudadana.

Una foto que generó especulaciones

Finalmente, Benítez se refirió a una reciente reunión con dirigentes del PRO, entre ellos el referente Rafael Andrade, encuentro que generó diversas interpretaciones en el escenario político local.

“Ellos pidieron una reunión para analizar posibilidades futuras y nos sacamos una foto. Después esa imagen generó mucho ruido, pero fue solamente una foto”, aclaró.

De esta manera, el dirigente libertario comenzó a posicionarse de cara a la carrera electoral de 2027, ratificando su intención de competir por la intendencia de Federación y dejando abierta la discusión sobre el futuro esquema de alianzas en Entre Ríos.