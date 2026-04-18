Rumbo a 2027: El vecinalismo entrerriano se reunió en Villa del Rosario y suma fuerza en las grandes ciudades

En un encuentro que promete reconfigurar el tablero político de la provincia, el vecinalismo entrerriano realizó una masiva convocatoria en Villa del Rosario. El objetivo fue claro: fortalecer la identidad del movimiento y trazar una hoja de ruta que lo posicione como una alternativa competitiva y real de cara a los desafíos electorales de 2027.

La jornada fue calificada como un «hito» por los organizadores, no solo por la unidad exhibida entre los mandatarios actuales, sino por la capacidad de tracción del espacio, que logró sumar a nuevos referentes de ciudades clave como Concordia y Concepción del Uruguay. Esta expansión ratifica que el modelo vecinalista busca salir de sus bastiones tradicionales para disputar el poder en los grandes centros urbanos de Entre Ríos.

Gestión, transparencia y cercanía

Bajo las premisas de escucha activa y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, los referentes reafirmaron el compromiso de transformar las comunidades con una visión profundamente localista pero con proyección provincial.

«Estamos construyendo el futuro que Entre Ríos merece, sumando voluntades en cada rincón para proyectar este modelo de gestión a todo el territorio», destacaron desde la organización al cierre del evento. Los asistentes coincidieron en que la principal diferencia del vecinalismo radica en la cercanía con el vecino y una gestión orientada a resultados concretos, lejos de las estructuras partidarias tradicionales.

Agenda de trabajo conjunta

Además de la demostración de fuerza política, el encuentro en Villa del Rosario sirvió para delinear una agenda técnica y legislativa común. Los equipos de trabajo buscarán unificar estrategias que permitan dar respuestas directas a las demandas sociales, priorizando la transparencia administrativa en un contexto económico complejo.

Con la mirada ya puesta en el 2027, el vecinalismo entrerriano dio un mensaje de vitalidad y crecimiento constante. La incorporación de actores estratégicos de las ciudades de la costa del Uruguay y del centro de la provincia demuestra que el movimiento no se detiene y que busca consolidarse como la «tercera vía» capaz de transformar la realidad provincial desde las intendencias hacia arriba.

Con información y foto de Mariano Bravo

Redaccion de 7Paginas