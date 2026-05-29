Rumbo a «Eco Ciencias 2026»: dieron a conocer el ciclo de charlas de la 10° Feria Internacional de Ambiente en Concordia

La ciudad de Concordia se convertirá una vez más en el epicentro regional de la sustentabilidad, la ciencia y la preservación de los recursos naturales. La Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAL-UNER) y la ONG “Luz del Ibirá”, dieron a conocer el programa oficial de disertaciones de la 10º Feria Internacional de Ambiente “Eco Ciencias 2026”.

El evento de nivel internacional tendrá lugar durante los días jueves 4 y viernes 5 de junio en las instalaciones del Centro de Convenciones de Concordia. Según adelantaron desde la organización a 7Paginas, las dos jornadas contarán con una variada agenda que incluye exposiciones de más de 80 proyectos ambientales, actividades educativas interactivas, talleres de robótica, eco canje, propuestas culturales y la participación de comitivas científicas procedentes de distintos puntos del país y del exterior.

Agenda completa de disertaciones y temáticas

El ciclo de charlas magistrales y talleres técnicos se estructurará de la siguiente manera:

Jueves 4 de junio

10:00 h: HABITAR LA TIERRA. Diseño con sentido. – Arq. Evangelina Pulidori.

11:00 h: PARQUE NACIONAL EL PALMAR: Un aula abierta en la naturaleza. – Intendente del parque, Facundo Alcalde, y cuerpo de guardaparques.

14:00 a 18:00 h: 2º JORNADAS DE ALIMENTOS SILVESTRES. Innovación y ciencia para el desarrollo. – A cargo de profesionales de la FCAL UNER.

18:00 h: ¿Cómo usar herramientas de IA para planificar un proyecto de reciclaje o ayuda al medio ambiente? – Dr. Néstor Camilo (Red CITECO, Buenos Aires).

19:00 h: MISIÓN EDUCATIVA MX: Formando generaciones que cuidan el planeta desde la ciencia, la educación y la conciencia global. – Dr. Omar Chávez (México).

19:30 h: MICROGRAVEDAD Y CUERPO HUMANO: implicaciones para la salud terrestre y la sostenibilidad del futuro. – Dra. Hilda Beatriz Gómez Robledo (México).

Viernes 5 de junio

09:00 h: ECO SANEAMIENTO. – Ing. Paola Sinner (Departamento Técnico Ambiental).

10:00 h: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LAS ABEJAS. – Dra. Giovana Annoni (INTA).

11:00 h: PROGRAMA SOCIO AMBIENTAL. «Comenzando por casa». – Lic. Héctor Rivero (Dirección de Educación Ambiental).

14:00 h: EL IMPACTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL AMBIENTE. – Mariana Rossi (Espacio Coworking).

14:00 h: EL TUCU-TUCU: Conociendo nuestra mascota y su hábitat. – Marcelo Cortiana.

15:00 h: SOLUCIONES ENERGÉTICAS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE. – Ing. Hugo Fernández.

16:00 h: BIOINDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ARROYOS DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA. – Dr. Martín Novoa.

17:00 h: AGUA SEGURA Y SUELO VIVO: Herramientas para cuidar el ambiente. – Mg. Julián Ramos.

18:00 h: ¿QUÉ SIGNIFICA LO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL? – Lic. Daniel Brailovsky.

Inscripciones abiertas

Desde la comisión organizadora invitan a estudiantes de todos los niveles, docentes, investigadores, profesionales del sector y a la comunidad en general a sumarse a esta experiencia colectiva que busca consolidar herramientas prácticas frente al cambio climático.

La participación en los talleres y disertaciones requiere un registro previo obligatorio debido a la capacidad de las salas del Centro de Convenciones. Quienes deseen asegurar su lugar pueden inscribirse de forma digital completando sus datos en el siguiente enlace: Formulario de Inscripción Eco Ciencias 2026.