Rumbo a la Legislatura: «Lili» Tamay lanzó su campaña y pidió a los vecinos «no dejarse engañar por viejas promesas»

«No me presento como candidata. Me presento como Lili, la que vive acá, la que hace cola en el súper y reniega cuando el sueldo no alcanza a fin de mes», afirmó en diálogo con 7Páginas, buscando consolidar un perfil de cercanía con el electorado del departamento Federación.

La propuesta vecinalista

«Yo no tengo jefes, respondo al vecino»

Uno de los ejes principales de la plataforma de Tamay es la diferenciación respecto a los partidos mayoritarios, señalando la falta de autonomía que suelen tener los legisladores tradicionales a la hora de defender los intereses de sus comunidades.

«Yo no vengo de un partido grande, vengo del vecinalismo. ¿Saben qué significa eso? Que no tengo jefe. El radical responde a un jefe; el peronismo responde a otro jefe. Yo respondo a vos. Si mañana llego a la Legislatura y no cumplo, me venís a buscar a mi casa y me decís ‘Lili, chau’. No tengo punteros, tengo vecinos», sentenció de manera directa.

En ese sentido, criticó que la discusión política actual esté alejada de las necesidades reales de los pueblos: «Los de siempre se pelean por banderas en Paraná o en Buenos Aires, mientras nosotros acá estamos peleando con los precios, con la calle rota o con el turno del hospital que nunca llega. ¿Cuándo escucharon a un político de las grandes ciudades hablar sobre la calle de tu barrio o el centro comunitario de tu zona?».

Compromiso de gestión y oído atento

Acompañando el lanzamiento, la candidata presentó una serie de definiciones en clave de cercanía, donde prioriza la escucha activa por sobre los discursos prefabricados:

Foco local: Aseguró que la prioridad absoluta es Chajarí y la región. «Si nuestra comunidad está bien, recién ahí podremos abordar otros temas», explicó.

Defensa del empleo: En sus declaraciones diferenció su motivación de la de otros sectores: «Ellos te piden el voto para tener un puesto; yo te pido el oído para defender tu puesto de trabajo. No soy política de carrera, soy vecina de carrera».

Transparencia y control ciudadano: Tamay propuso un contrato de confianza a término con los votantes. «Si después de dos años me preguntan si hice algo por ustedes, la respuesta tiene que basarse en hechos, no en promesas viejas. La gente no elige a quien habla bien, sino a quien le permite expresar sus problemas en voz alta».

Finalmente, la candidata de la C.V.E.R invitó a los vecinos a involucrarse activamente en el diseño de las propuestas que llevará a la Legislatura provincial, asegurando que mantendrá los canales de comunicación abiertos de manera permanente durante toda la campaña