Rumbo a Puerto Yeruá: el MTB se prepara para una segunda fecha a puro pedal

La expectativa crece entre los amantes del ciclismo de montaña. El Campeonato Concordiense de Mountain Bike se alista para su segunda cita de la temporada, teniendo como escenario los desafiantes relieves de Puerto Yeruá. A poco más de una semana para la largada, el ritmo de inscripciones no decae y ya son un centenar los competidores que aseguraron su lugar en la línea de partida.

Reconocimiento del terreno

Desde la organización, a cargo de los Amigos del MTB, informaron que este sábado el circuito ya estará habilitado para que los «bikers» puedan realizar el reconocimiento oficial. Si bien el encintado total se realizará durante la semana previa al evento por disposición de la Municipalidad de Puerto Yeruá, el trazado contará con lugares de referencia señalizados para que los ciclistas puedan transitarlo sin inconvenientes.

Se recomienda a los participantes estar atentos a las redes sociales oficiales de la organización, donde se subirá el mapa detallado del recorrido. El epicentro de la prueba será la Rambla – Bajada de Lanchas, y la competencia comenzará puntualmente a las 14:00 horas. El trayecto promete una mezcla de senderos cerrados, sectores técnicos de manejo y caminos rurales típicos de la zona.

Cronograma e Inscripciones

Para aquellos que aún no se han registrado, las inscripciones continúan abiertas de manera virtual a través del sitio: encarrera.com.ar/mtb/. El plazo máximo para anotarse es el jueves 14 de mayo hasta las 18:00 horas.

Entrega de Kits:

Locales: El mismo jueves 14, de 18:30 a 20:30 hs (lugar a confirmar).

Visitantes: El sábado 16 (día de la carrera), de 12:30 a 13:30 hs, se entregarán los kits exclusivamente a los competidores que lleguen desde otras localidades.

Con un marco natural inigualable y un circuito que pondrá a prueba la destreza de los corredores, Puerto Yeruá se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte sobre dos ruedas.

Con informacion de prensa Amigos de MTB

Redaccion de 7Paginas