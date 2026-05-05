Rumbo al 2027: En Federación se «está poniendo linda la cosa» con movimientos anticipados en todos los frentes

Pareciera que en la ciudad y el departamento Federación el reloj electoral corre más rápido que de costumbre. La intención del oficialismo provincial de eliminar las elecciones PASO ha servido como un disparo de largada anticipado: sin la instancia de primarias obligatorias, la lucha por el consenso y la medición de fuerzas interna se vuelve vital. Como dice el dicho popular en los pasillos de la política: «vale más el que mide más».

Una interna de «pesos pesados»

En la coalición que integran el PRO, la UCR y La Libertad Avanza (LLA), el escenario es de todo menos estático. A las ya conocidas aspiraciones de Sergio Piana y Emilio Vago, se sumó en las últimas horas una sorpresa de peso: la aparición de la agrupación «Recuperemos Federación».

Este nuevo sector cuenta con la «musculatura propia» de dos figuras centrales: el exintendente Carlos Cecco y el actual diputado Rubén Rastelli. A ellos se sumarían funcionarios provinciales locales, figuras como María Tinte y el sector de LLA, lo que conforma un bloque de cuidado.

Por otro lado, el tablero se divide así:

Emilio Vago: Apuesta fuerte al sector de la juventud como base de su proyecto.

Sergio Piana: Ha logrado un respaldo que hace ruido en toda la region: el del vocal de la CTM, Pedro Galimberti. El exintendente de Chajarí sigue siendo el dirigente con mayor tracción en el departamento. Además, Piana suma a la ex precandidata Graciela Racedo y podría incorporar al ex diputado Hernán Burna.

Para medir este potencial, Galimberti prepara un «convite» masivo para este 23 de mayo, donde un asado con cuero servirá de excusa para mostrar el músculo político de su sector. Ante este panorama, la bendición del gobernador Rogelio Frigerio permanece abierta, y no se descarta que, de no haber consenso, la interna sea inevitable.

El PJ: La sucesión de Bravo y el desafío de la unidad

En la vereda de enfrente, el intendente Ricardo Bravo se ha consolidado como el referente del PJ en el departamento. Su reciente presencia en Parque Norte junto a Guillermo Michel y Rosario Romero lo ubica en la mesa donde se definirá el armado provincial. Sin embargo, Bravo transita su segundo mandato y no puede ir por la reelección, lo que abre una carrera frenética por su sucesión.

Hasta el momento, tres nombres asoman en el peronismo local:

Silvana Monzón: La actual viceintendenta cuenta con el respaldo de un sector del funcionariado municipal.

Carlos Miller: Con un perfil de diálogo, Miller busca un consenso mayoritario de los cuadros locales para avanzar.

Miguel Cattani: Es el más decidido en la carrera corta; lanza su candidatura este mismo jueves y ya avisó a los cuatro vientos que «va hasta el final y no se baja».

El escenario sin PASO

La gran incógnita para ambos frentes es cómo se resolverán las candidaturas si finalmente desaparecen las PASO. Sin esa herramienta, los partidos deberán recurrir a internas cerradas o acuerdos de cúpula basados en encuestas.

En Federación, la moneda está en el aire. Entre asados, lanzamientos y alianzas estratégicas, la política local entró en una fase de ebullición. Como bien se escucha en las esquinas de la ciudad: «En Federación, se está poniendo linda la cosa».