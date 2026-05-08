Rumbo al Bicentenario: Azcué acelera el plan de obras con una inversión de $20.000 millones

Este viernes, el intendente Francisco Azcué lideró un nuevo encuentro con su gabinete de gobierno, donde el eje central fue el seguimiento del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. Con una inversión proyectada para este año de 20.000 millones de pesos —provenientes íntegramente de fondos propios—, el municipio busca transformar la red vial de los barrios concordienses.

“Sabemos que con cada cuadra pavimentada mejoramos el día a día de los vecinos. Queremos que cuando llueva no se embarren y que puedan llevar a los chicos a la escuela sin complicaciones. Buscamos devolver a los ciudadanos lo que aportan con sus impuestos dándole cada vez más ritmo a este plan”, remarcó Azcué durante la reunión.

Autonomía asfáltica: Producir en lugar de comprar

Uno de los pilares del plan es la adquisición de una planta asfáltica municipal, proceso licitatorio que ya se encuentra en marcha. La inversión asciende a 1.125 millones de pesos y permitirá una capacidad de producción de 60 toneladas por hora.

La clave de esta adquisición no es solo la independencia técnica, sino el impacto económico: se estima un ahorro del 40% en comparación con la contratación de terceros. Además, la planta cumple con estándares internacionales de vanguardia, siendo responsable con el medioambiente al reducir las emisiones de partículas.

El impacto de los adoquines propios

Durante la reunión también se brindaron detalles sobre la Planta Municipal de Adoquines. Con una inversión de 130 millones de pesos, esta unidad tendrá una capacidad de producción diaria de 2.100 adoquines, lo que equivale a ejecutar una cuadra y media de pavimento articulado por mes.

El ahorro proyectado en este sector es aún más drástico:

Costo con terceros (4 cuadras): $90 millones aproximadamente.

Costo con recursos propios: $28 millones.

Ahorro total: 69% de reducción de costos.

Obras en ejecución

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, informó sobre la continuidad de los trabajos de bacheo, construcción de cordón cuneta y saneamiento pluvial que se están llevando adelante en diversos barrios.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas