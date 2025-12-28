Rumbo al Carnaval de Concordia 2026: Comparsa Imperio presentó sus figuras

La velada comenzó con destacados números artísticos a cargo de la Escuela de Danza de Evangelina Meca, que aportó elegancia y técnica al inicio de la jornada. Luego fue el turno de Luna Candombera, bajo la dirección de Pepi Sandri, con intervenciones solistas y grupales que fueron acompañadas por el aplauso del público. El cierre de la previa estuvo a cargo de Mixturando, que llenó el escenario de ritmo y energía, preparando el clima para el momento más esperado de la noche.

Durante la presentación se dieron a conocer las figuras que representarán los distintos cuadros conceptuales del desfile 2026. Como embajadora fue presentada Victoria Araujo, quien representará “La opresión”.

El Frente de Comparsa estará integrado por Florencia Barrios, Luisina Pascarillo, Cristal Treise, Nicol Bonfiglio, Nazarena Tassara, Melina Bentos, Delfina Ríos, Jonatan Gómez, Rosa Bonfiglio, Pía Mariani, Guadalupe Techera, Abigail Canaveri, Delfina Curbelo, Antonella Aronica y Justina Boraglio, quienes representarán “El resurgir del silencio de la historia”.

Las Porta Estandarte y Cordoneras serán Camila Rodríguez Bogado, Luciana Huerta y Camila Nugara, representando a la “Mujer Negra”. En tanto, Daniela Medina y Julián Espíndola cumplirán el rol de Porta Bandera y Maestro de Ceremonias, simbolizando la “Entrerrianía”.

La Bastonera 2026 será Karen Martínez, quien representará “La Huella del Bandeirante”, mientras que el Destaque estará a cargo de Jeremías Delfín, con la representación de “El Galpón de los Manecos”.

En el rubro pasistas, Milagros Romero Báez fue presentada como Pasista Femenina y Braian Gonçalves Dias como Pasista Masculino, ambos representando el “Sincretismo Nacional”. La Reina de Comparsa será Micaela Ortiz, quien encarnará a la “Flor del Ceibo”, y la Reina de Batería será Abril Fleitas, representando a “San Baltazar”.

El cierre de la noche estuvo a cargo de La Armonía Imperial junto a la Batería Nota 10, que volvió a deslumbrar con su potencia y precisión, destacándose la aclamada salida a escena de la flamante Reina de Batería 2026.

Con identidad, historia y pasión, Comparsa Imperio comienza a escribir un nuevo capítulo de cara al Carnaval 2026. Imperio es pasión, Imperio es memoria viva, Imperio es el legado Maneco que vuelve a latir con fuerza en cada presentación.

Por Gustavo Cardoso

Radio Zona TV