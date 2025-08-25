Ruta 127: trágico accidente se cobró la vida de un agente penitenciario de Federal

Cerca de las 20:30 horas, personal policial fue comisionado al lugar donde se constató la colisión entre una motocicleta Corven Hunter 150, conducida por un hombre de 45 años que circulaba en sentido Sur–Norte, y un automóvil Volkswagen Voyage, guiado también por un hombre de 45 años, oriundo de Federal, que se desplazaba en sentido contrario.

Según lo informado a 7Paginas, el motociclista, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después.

La víctima fue identificada como un agente del Servicio Penitenciario Federal, quien prestaba funciones en la cárcel de Federal y era oriundo de la localidad de Conscripto Bernardi.

En el lugar trabajó personal policial y se realizaron las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del siniestro.