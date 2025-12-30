Ruta 14: un adolescente de 14 años de Concordia murió y su padre resultó herido en un trágico accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas, a la altura del kilómetro 435, en inmediaciones del conocido Puente Curuzú. Según los primeros datos recabados, el menor conducía el rodado y, por causas que aún se tratan de establecer, la motocicleta se salió de la cinta asfáltica y terminó volcando, provocando consecuencias fatales.

Producto del impacto, el joven falleció en el lugar debido a las severas lesiones sufridas. En tanto, su padre, un hombre de más de 50 años que viajaba como acompañante, resultó con múltiples fracturas y fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona, donde permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, ambos se dirigían desde la ciudad de Concordia hacia la localidad correntina de Alvear cuando se produjo el accidente.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Colonia Libertad, personal policial y servicios de emergencia, quienes asistieron a las víctimas y aseguraron la zona para facilitar las tareas de rescate y peritaje.

La Policía Vial y la comisaría con jurisdicción en el área continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. La tragedia generó profundo dolor y conmoción entre familiares, amigos y vecinos, mientras se aguardan mayores precisiones sobre el estado de salud del padre y los resultados de la investigación