Ruta 14 zona de Federación: motociclista sufrió una grave fractura

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles sobre la Autovía 14, en la zona de Federación, donde una motociclista sufrió una fractura de tibia a la altura del tobillo izquierdo tras ser embestida por una camioneta.

Según se informó a 7Páginas, personal de Comisaría N° 23 Suburbios intervino en el hecho ocurrido a la altura del kilómetro 289 de la Autovía José Gervasio Artigas.

El accidente involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad, que circulaba en sentido sur-norte, y una motocicleta Guerrero de 110 cc, que transitaba en la misma dirección.

Por causas que son materia de investigación, la camioneta colisionó por alcance a la motocicleta, provocando la caída de su conductora.

La mujer debió ser asistida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada al nosocomio local, donde fue sometida a distintos estudios médicos.

Finalmente, los profesionales determinaron que presentaba lesiones de carácter grave, constatándose una fractura de tibia a la altura del tobillo izquierdo.

Personal policial intervino para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro y avanzar con las actuaciones correspondientes.