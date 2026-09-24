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Jueves 24 de septiembre de 2026
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Ruta 14 zona de Federación: motociclista sufrió una grave fractura

La mujer circulaba en una Guerrero 110 cc cuando fue impactada desde atrás por una Toyota Hilux, a la altura del kilómetro 289, en la zona de Federación. Fue trasladada al hospital, donde se confirmó la lesión de carácter grave.
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Redacción 7Paginas

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Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles sobre la Autovía 14, en la zona de Federación, donde una motociclista sufrió una fractura de tibia a la altura del tobillo izquierdo tras ser embestida por una camioneta.

Según se informó a 7Páginas, personal de Comisaría N° 23 Suburbios intervino en el hecho ocurrido a la altura del kilómetro 289 de la Autovía José Gervasio Artigas.

El accidente involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad, que circulaba en sentido sur-norte, y una motocicleta Guerrero de 110 cc, que transitaba en la misma dirección.

Por causas que son materia de investigación, la camioneta colisionó por alcance a la motocicleta, provocando la caída de su conductora.

La mujer debió ser asistida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada al nosocomio local, donde fue sometida a distintos estudios médicos.

Finalmente, los profesionales determinaron que presentaba lesiones de carácter grave, constatándose una fractura de tibia a la altura del tobillo izquierdo.

Personal policial intervino para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro y avanzar con las actuaciones correspondientes.