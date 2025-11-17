Ruta 18: una bebé sufrió un grave traumatismo de cráneo en un accidente ocurrido en un tramo no habilitado

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.40, cuando una moto Guerrero Trip gris perdió el control y cayó en la zona donde se realizan obras. Al llegar, la Policía encontró al conductor —un hombre de 47 años, domiciliado en San Salvador— quien fue trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

Antes del arribo de los efectivos, tres de los ocupantes habían sido llevados en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Se trataba de la hija mayor de edad del conductor, una menor y la bebé de nueve meses, todas con lesiones como consecuencia de la caída.

La situación más delicada fue la de la pequeña, que debió ser derivada al Hospital Masvernat de Concordia, donde los profesionales constataron un traumatismo de cráneo grave.

Los demás ocupantes también fueron evaluados por el personal de salud para determinar el alcance de sus lesiones.

Intervino en el hecho la Unidad Fiscal de San Salvador. En tanto, personal de Criminalística y Sumariante trabajó en el lugar realizando peritajes y recabando información para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, teniendo en cuenta que el tramo donde se produjo la caída no se encuentra habilitado para circular.