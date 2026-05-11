Ruta 4: Susto y daños materiales tras el despiste de un automóvil cerca de Los Charrúas

Un accidente vial tuvo lugar este lunes, alrededor de las 12:30 horas, en la Ruta Provincial 4, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó despistando hacia la banquina.

El hecho, según se informó a 7Paginas, se registró en el kilómetro 15, en el tramo que une Concordia con Los Charrúas. Personal de la Comisaría de Los Charrúas intervino de inmediato en el lugar, donde hallaron un automóvil Toyota Corolla Sedán que se había desviado de la calzada.

El relato del conductor

El vehículo era conducido por un hombre de 60 años. Según su propio testimonio ante las autoridades policiales, el despiste se produjo luego de que sufriera un momento de somnolencia. Al dormirse frente al volante, perdió el control de la unidad, la cual se desplazó hacia la banquina oeste de la ruta.

Asistencia en el lugar

A pesar de la magnitud del despiste, las consecuencias fueron menores. Una ambulancia de la localidad de Los Charrúas se hizo presente para asistir al conductor, confirmando que el hombre no presentaba lesiones de gravedad.

El incidente solo dejó como saldo daños materiales en el rodado. Además del personal policial, trabajó en el sitio el equipo de Tránsito Municipal para ordenar la circulación vehicular y realizar las tareas de rigor.