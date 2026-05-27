Ruta 4: una menor en moto chocó de atrás a un tráiler sin luces y sufrió graves heridas

El hecho ocurrió alrededor de las 19:55 horas sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 4 ½, demandando la inmediata intervención del personal policial de la Comisaría de La Criolla.

De acuerdo a los datos oficiales indicados a 7Páginas, el incidente fue protagonizado por una motocicleta Gilera Smash, la cual era conducida por una joven de 17 años, identificada como Florencia Soledad V., y una camioneta Toyota Hilux, guiada por un hombre de 69 años.

Ambos vehículos transitaban por la cinta asfáltica en el mismo sentido de circulación. Por causas que se tratan de establecer, la motocicleta embistió violentamente desde atrás a un tráiler de dos ejes que transportaba un tanque cisterna de plástico, el cual era remolcado por la camioneta. Según constataron las autoridades en el lugar, el acoplado no contaba con ningún tipo de luces traseras ni señalización reflectiva, lo que habría dificultado su visibilidad en pleno horario nocturno.

Diagnóstico médico y actuaciones judiciales

A raíz del fuerte impacto, la menor cayó pesadamente y debió ser asistida de urgencia por el Servicio de Emergencias 107, que procedió a su traslado inmediato hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio local se emitió el parte médico oficial en el que se detalló que la adolescente presenta:

Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) con una herida cortante en el párpado derecho (requirió sutura).

Politraumatismos graves, con una herida cortante en la rodilla derecha y fractura de fémur en la misma pierna.

La paciente quedó internada en observación para ser reevaluada por los especialistas. En tanto, el médico policial dictaminó que las lesiones requerirán un mínimo de 35 días de curaciones, salvo complicaciones.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal en turno, Dra. Natalia Conti, ordenó la extracción de sangre para ambos conductores y dispuso la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias mecánicas y accidentológicas. Asimismo, se determinó el secuestro preventivo de la motocicleta y del tráiler cisterna involucrado en el siniestro.