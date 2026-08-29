Ruta Nacional 14: corte total por el vuelco e incendio de un camión cisterna

La Ruta Nacional 14 permanece totalmente cortada en ambos sentidos de circulación como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 179, en cercanías de La Clarita, Entre Ríos.

Según informó Autovía del Mercosur a 7Paginas, un camión cisterna que transportaba combustible perdió el control, volcó sobre la calzada y posteriormente se incendió, lo que obligó a interrumpir por completo el tránsito en ese sector de la Autovía del Mercosur.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de San José y Colón, efectivos de la Policía de Entre Ríos y personal de Autovía del Mercosur.

Por su parte, Gendarmería Nacional tiene a su cargo el operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito en la zona.

El corte está provocando importantes demoras y retenciones, por lo que se solicita a los conductores que deban circular por la zona extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal de seguridad y, en lo posible, evitar el sector hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación.

Autovía del Mercosur indicó que continuará informando sobre la evolución del operativo y comunicará oportunamente la habilitación de la Ruta Nacional 14.