Rutas, control estatal y reforma jubilatoria: Los ejes de la nueva reunión de gabinete de Frigerio

Este martes, el gobernador Rogelio Frigerio presidió una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se trazó una hoja de ruta que combina infraestructura vial, optimización de los recursos del Estado y el avance de leyes estructurales para la provincia.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, calificó la jornada como «muy productiva» y brindó detalles sobre los temas que marcarán la agenda del Ejecutivo en las próximas semanas.

Infraestructura: Nueva etapa de bacheo

Uno de los anuncios más esperados tiene que ver con la recuperación de la trama vial. Troncoso confirmó que en este mes de abril arranca el «Grupo 2» de bacheo, el cual contempla obras urgentes en diversas rutas entrerrianas que presentan un alto grado de deterioro. Según indicó el ministro, el «Grupo 1» ya se encuentra prácticamente cumplimentado, lo que permite avanzar con la segunda etapa de este plan de contingencia vial.

Control del gasto: Cae el ausentismo en el Estado

En materia de administración pública, se presentó un informe sobre la implementación del Sistema de Gestión de Administración de Personal (Sigap). Gracias a la digitalización de los procesos y al fortalecimiento de la Comisión Médica Única, el gobierno registró un «descenso notorio» del ausentismo dentro de la planta estatal. Esta medida se alinea con el objetivo de dotar de mayor eficiencia al gasto público y garantizar la prestación de servicios.

Salud y Diálogo Político

En el área sanitaria, se repasaron los avances del Hospital De la Baxada, el cual se integra formalmente a la red pública de efectores de salud, ampliando la capacidad de atención en la provincia.

Por otro lado, Frigerio ratificó su vocación de diálogo con el territorio. Se anunciaron próximos encuentros con:

La Liga de Intendentes del Justicialismo.

Comunas vinculadas al peronismo.

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos.

La consigna para estas reuniones será «agenda abierta», buscando atender las particularidades de cada localidad sin distinción de colores políticos.

Una semana clave para la Reforma Jubilatoria

Finalmente, el ministro Troncoso puso énfasis en la reforma jubilatoria, calificando los avances como «muy importantes».

«Esta semana es clave porque estamos recibiendo los aportes de sectores gremiales y legislativos para abonar y consensuar una ley que enviaremos a la Legislatura», concluyó el funcionario, dejando en claro que el gobierno busca el mayor consenso posible antes de que el proyecto inicie su debate parlamentario.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas