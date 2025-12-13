7PAGINAS

Sábado 13 de diciembre de 2025
Sábado agobiante en la región de Salto Grande: 34 grados y lluvias previstas para el domingo

La región de Salto Grande atraviesa un fin de semana marcado por las altas temperaturas, con un sábado plenamente veraniego y un cambio de condiciones que llegaría con el avance del domingo. En Concordia y localidades vecinas, la jornada de este sábado presenta una máxima estimada de 34 grados, generando un escenario de calor intenso.
Redacción 7Paginas

El día comenzó con una temperatura mínima de 22 grados y, a lo largo de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar su pico máximo. El cielo se mantiene ligeramente nublado, con una humedad cercana al 38%, mientras que los vientos soplan del sector oeste a unos 6 kilómetros por hora, sin aportar un alivio significativo al calor reinante.

No obstante, el panorama comenzaría a modificarse durante el domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una mínima de 19 grados y una máxima que apenas alcanzaría los 24. La inestabilidad será protagonista de la jornada, con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la mañana, porcentaje que se incrementaría hasta un 70% hacia la tarde, extendiéndose las lluvias y provocando un descenso de las temperaturas.

Para el lunes, en tanto, las condiciones tenderían a mejorar. Se anuncia el regreso del sol, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27. Sin embargo, a partir de esa jornada comenzaría nuevamente un gradual ascenso térmico en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

