Sábado agobiante en la región de Salto Grande: 34 grados y lluvias previstas para el domingo

El día comenzó con una temperatura mínima de 22 grados y, a lo largo de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar su pico máximo. El cielo se mantiene ligeramente nublado, con una humedad cercana al 38%, mientras que los vientos soplan del sector oeste a unos 6 kilómetros por hora, sin aportar un alivio significativo al calor reinante.

No obstante, el panorama comenzaría a modificarse durante el domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una mínima de 19 grados y una máxima que apenas alcanzaría los 24. La inestabilidad será protagonista de la jornada, con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la mañana, porcentaje que se incrementaría hasta un 70% hacia la tarde, extendiéndose las lluvias y provocando un descenso de las temperaturas.

Para el lunes, en tanto, las condiciones tenderían a mejorar. Se anuncia el regreso del sol, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27. Sin embargo, a partir de esa jornada comenzaría nuevamente un gradual ascenso térmico en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas