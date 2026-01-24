Sábado caluroso en Concordia y la región, en la previa a una nueva ola de calor que rozara los 40º

De acuerdo a los datos oficiales, este sábado comenzó con una mínima de 19 grados, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, con cielo algo nublado. La humedad se ubica en torno al 68% y los vientos soplan del sector Este a 19 km/h, configurando una jornada calurosa en Concordia y la región.

Para el domingo, el calor se intensificará aún más, con una mínima prevista de 24 grados y una máxima de 36 grados, bajo un cielo parcialmente nublado, anticipando condiciones de mayor incomodidad térmica.

Sin embargo, el día más extremo será el lunes, cuando el SMN pronostica una mínima de 27 grados y una máxima de 38 grados. En ese contexto, se estima que la sensación térmica podría superar los 40 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado durante la tarde.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas