Sábado 8 de noviembre de 2025
Sábado con mañana fresca, pero mejora el tiempo en la región de Salto Grande

Tras un viernes marcado por las lluvias en Concordia y gran parte del norte entrerriano, el pronóstico anuncia un fin de semana sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Redacción 7Paginas

Para este sábado, se prevé una mañana fresca, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 23 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una humedad cercana al 91% y vientos del sudoeste a unos 17 km/h.

El domingo, en tanto, las condiciones continuarán mejorando: el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin lluvias y con un notorio ascenso de temperatura, ya que la mínima será de 12 grados y la máxima trepará a los 26 grados.

Desde el lunes en adelante, los pronósticos indican que se mantendrán las buenas condiciones del tiempo, sin probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de varios días agradables en toda la región de Salto Grande.

