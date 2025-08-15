Sábado de reconocimiento de circuito para la jornada de Fronterón y MTB

Cabe destacar que el domingo 24 de agosto se disputará la 6° fecha del Campeonato Fronterón y 3° fecha del Circuito Amigos del MTB. Este sábado el trazado estará habilitado desde las 14 horas. Para la oportunidad se preparó un circuito con varias subidas y bajadas sobre caminos rurales, alternando con sectores de senderos y selva en galerías. En cuanto a la extensión, el mismo es de aproximadamente 20 kilómetros la vuelta. Para este sábado, la concentración de los pedalistas será en la zona de la Rambla de Puerto Yeruá. Entre los ciclistas que confirmaron su presencia mañana serán varios de la República Oriental del Uruguay.

En cuanto a la tercera del año para el MTB Entrerriano y el torneo Fronterón se espera la presencia de más de 250 ciclistas de distintos puntos del país, como así también representantes de Brasil y Uruguay.

Para los bikers siguen las inscripciones habilitadas, a través de la web: www.encarrera.com.ar/fronteron Allí cada competidor deberá diferenciar en qué competencia participará. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el viernes próximo al mediodía.

Cabe mencionar que para esta edición 2025 la organización pondrá en venta la remera oficial de la competencia. Para solicitar la remera oficial del evento se deberá realizar una reserva abonando el 50% del total por transferencia o en efectivo. Las mismas se podrán realizar a través del +5493454983697.