Sábado 27 de septiembre de 2025
Sábado inestable en la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado marcado por la inestabilidad en el norte entrerriano, con lluvias y tormentas que se extenderán durante toda la jornada.
Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h en forma puntual.

En Concordia y la zona, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 18 grados. El pronóstico indica un 40% de probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, un 70% de tormentas por la mañana y un 40% de lluvias durante la tarde.

El panorama mejorará hacia el domingo, jornada para la cual se espera cielo soleado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados.

De cara a la próxima semana, el SMN anuncia temperaturas mínimas de entre 12 y 14 grados, máximas en torno a los 22 y 23 grados, y días mayormente soleados, propios de la transición hacia la primavera.

