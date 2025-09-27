Sábado inestable en la región de Salto Grande

Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h en forma puntual.

En Concordia y la zona, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 18 grados. El pronóstico indica un 40% de probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, un 70% de tormentas por la mañana y un 40% de lluvias durante la tarde.

El panorama mejorará hacia el domingo, jornada para la cual se espera cielo soleado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados.

De cara a la próxima semana, el SMN anuncia temperaturas mínimas de entre 12 y 14 grados, máximas en torno a los 22 y 23 grados, y días mayormente soleados, propios de la transición hacia la primavera.

