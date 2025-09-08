7PAGINAS

Lunes 8 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

“Sabores de la vida”: jornada para adultos mayores de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, junto a la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Secretaría de Extensión Universitaria (UNER), invitan a participar de “Sabores de la vida”, una propuesta destinada a adultos mayores que busca generar espacios de interacción, creatividad, diálogo y reflexión en torno a la cocina y la memoria.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el primer encuentro, se realizará un intercambio de recetas, pensado como un punto de encuentro para compartir tradiciones, historias y recuerdos a través de nuestros alimentos.

Fechas y lugares:

SUM Pancho Ramírez – 2 de Abril y Dr. Aloa Norte – Viernes 12 de septiembre | 15:00 hs.

Centro de Jubilados La Bianca – San Juan 3280 – Lunes 15 de septiembre | 15:30 hs.

Centro de Jubilados Plaza Sol – Entre Ríos 1187 – Martes 23 de septiembre | 15:30 hs.

Centro de Jubilados Villa Zorraquín – Vuelta de Obligado y Monseñor Rösch – Jueves 25 de septiembre | 15:30 hs.

Centro de Jubilados Bicentenario – Rívoli 1257 – Lunes 29 de septiembre | 16:00 hs.

Para participar, se solicita preparar:

Una breve historia personal escrita en papel.

Una receta con historia (qué significa, qué recuerdo evoca).

Otro papel con el nombre de la receta, ingredientes, tips y modo de preparación.

Foto (opcional).

Inscripciones: se realizan directamente en cada lugar donde se desarrolla el taller.