“Sabores de la vida”: jornada para adultos mayores de Concordia

En el primer encuentro, se realizará un intercambio de recetas, pensado como un punto de encuentro para compartir tradiciones, historias y recuerdos a través de nuestros alimentos.
Fechas y lugares:
SUM Pancho Ramírez – 2 de Abril y Dr. Aloa Norte – Viernes 12 de septiembre | 15:00 hs.
Centro de Jubilados La Bianca – San Juan 3280 – Lunes 15 de septiembre | 15:30 hs.
Centro de Jubilados Plaza Sol – Entre Ríos 1187 – Martes 23 de septiembre | 15:30 hs.
Centro de Jubilados Villa Zorraquín – Vuelta de Obligado y Monseñor Rösch – Jueves 25 de septiembre | 15:30 hs.
Centro de Jubilados Bicentenario – Rívoli 1257 – Lunes 29 de septiembre | 16:00 hs.
Para participar, se solicita preparar:
Una breve historia personal escrita en papel.
Una receta con historia (qué significa, qué recuerdo evoca).
Otro papel con el nombre de la receta, ingredientes, tips y modo de preparación.
Foto (opcional).
Inscripciones: se realizan directamente en cada lugar donde se desarrolla el taller.