Sacudón político en Federación: tras lanzar su precandidatura, Cattani denuncia «agachadas» y confirmó que lo echaron de la radio

La interna del Partido Justicialista en Federación sumó en las últimas horas capítulos de extrema tensión. Tras el lanzamiento oficial de su precandidatura a intendente de la ciudad con un discurso crítico hacia la actual administración, Miguel Cattani enfrenta un complejo escenario de aislamiento político e institucional que él mismo definió como parte de las repercusiones de su postulación.

Los movimientos de Cattani ya venían generando cortocircuitos. Mientras el intendente Ricardo Bravo y los concejales del PJ participaban en Buenos Aires del encuentro del peronismo federal, el vocal de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) viajó en paralelo para mantener una reunión con el senador nacional Adán Bahl. El gesto fue leído de inmediato en el ámbito local como una abierta diferenciación del liderazgo de Bravo, quien además de conducir el Ejecutivo municipal preside el Consejo Departamental del PJ.

Excluido de la agenda oficial

Este sábado, en declaraciones brindadas al portal La Última Campana, Cattani se refirió al reciente encuentro de trabajo entre el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, y el intendente Ricardo Bravo, donde se analizaron futuras obras para Federación.

Al ser consultado sobre los motivos de su ausencia en dicha mesa, siendo vocal del organismo y vecino de la localidad, el precandidato no ocultó su malestar: “Me dijeron que mi presencia no era necesaria y que la reunión iba a ser más íntima”, deslizó. No obstante, buscó minimizar el impacto político del desplazamiento al asegurar: “Estas agachadas me fortalecen y soy consciente de lo que generó mi lanzamiento”, al tiempo que afirmó estar recibiendo mensajes de respaldo de diversos sectores del peronismo entrerriano.

Confirmación: desvinculado de una FM local

Sin embargo, el dato que terminó de sacudir la jornada del sábado está vinculado a su actividad en los medios de comunicación. Tras una fuerte versión que circuló con intensidad durante la mañana, 7Páginas se comunicó directamente con Miguel Cattani para consultarle si efectivamente había sido desplazado de la frecuencia modular donde conducía uno de los programas periodísticos de la mañana.

La respuesta del funcionario y dirigente político a nuestro medio fue tajante y confirmó el rumor: “Así es, me han echado”, ratificó de forma escueta, vinculando el hecho de manera implícita al tembladeral político que provocó su decisión de competir por el sillón municipal.

Con estos elementos sobre la mesa, la interna del justicialismo local ingresa en una etapa de alta confrontación.