Salarios y empleo, al tope de las preocupaciones

Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), el 37% de los consultados señaló a los bajos salarios como el principal problema del país, mientras que el 36% apuntó a la falta de trabajo. Ambos indicadores superan a la corrupción (33%), la inseguridad (30%) y la pobreza (27%). En contraste, la inflación quedó relegada al 20% de las menciones.

El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de marzo sobre más de mil casos en todo el país, evidencia un corrimiento en la percepción social: ya no se trata solamente del aumento de precios, sino de cuánto rinde el ingreso y de la estabilidad laboral. En este contexto, la preocupación pasa del plano macroeconómico a su impacto directo en la vida cotidiana.

Pesimismo en aumento

El relevamiento también muestra un deterioro en las expectativas a futuro. El 46% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en el próximo año, mientras que solo un 30% confía en una mejora.

En paralelo, el nivel de satisfacción con la marcha general del país cayó al 33%, marcando una baja de siete puntos respecto a noviembre de 2025. En contrapartida, el 65% manifestó su insatisfacción, consolidando un clima social negativo.

Impacto político y desgaste del Gobierno

Este escenario económico y social tiene su correlato en la evaluación de la gestión nacional. El gobierno del presidente Javier Milei registra un 39% de aprobación frente a un 59% de desaprobación, lo que refleja un incremento en el rechazo respecto de mediciones anteriores.

No obstante, el informe señala que la política económica mantiene uno de los niveles de respaldo más altos dentro de las áreas evaluadas, con un 31% de aprobación, aunque sigue siendo minoritario.

Reformas y tensiones

En cuanto a las políticas públicas, la encuesta muestra un fuerte respaldo a la baja de la edad de imputabilidad, con un 68% de apoyo, mientras que la reforma laboral aparece como la medida más resistida, con un 59% de rechazo.

Este contraste evidencia una sociedad dividida en torno a las reformas estructurales, en un contexto donde la pérdida de empleo y la caída del salario se consolidan como los principales factores de preocupación.

Un cambio de eje en la agenda social

El informe concluye que el desplazamiento de la inflación como principal problema no implica una mejora, sino un cambio en la percepción: el foco ya no está en los precios en sí mismos, sino en sus consecuencias sobre el ingreso y el empleo.

De esta manera, la economía argentina entra en una nueva etapa, donde el humor social y la evaluación política estarán cada vez más condicionados por la capacidad de generar trabajo y recomponer el poder adquisitivo de la población.

Con información de Noticias Argentina-redacción de 7Paginas