Salida de servicio de la línea de alta tensión Chajarí–Los Conquistadores por tareas de emergencia

Según se indicó a 7Paginas, la interrupción tendrá una duración estimada de aproximadamente una hora y podría afectar el suministro eléctrico en distintas localidades del norte entrerriano. Entre las zonas que podrían verse alcanzadas se encuentran Feliciano, San Jaime de la Frontera, Los Conquistadores, Federal y áreas rurales aledañas.

Desde la distribuidora señalaron que estos trabajos resultan necesarios para garantizar la calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico en la región, y agradecieron la comprensión de los usuarios ante las posibles molestias ocasionadas.

Asimismo, Enersa recordó que se encuentran habilitados sus canales habituales de contacto para consultas o reclamos. Los usuarios pueden comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica Integral (S.A.T.I.) llamando al 0800-777-0080, disponible las 24 horas, todos los días del año, o a través de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X bajo el nombre EnersaArg.