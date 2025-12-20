7PAGINAS

Sábado 20 de diciembre de 2025
Salida de servicio de la línea de alta tensión Chajarí–Los Conquistadores por tareas de emergencia

La empresa Enersa informó, que este sábado 20 de diciembre, a partir de las 20:15 horas, se producirá la salida de servicio de la línea de alta tensión Chajarí–Los Conquistadores, debido a la realización de tareas de emergencia en el sistema eléctrico.
Según se indicó a 7Paginas, la interrupción tendrá una duración estimada de aproximadamente una hora y podría afectar el suministro eléctrico en distintas localidades del norte entrerriano. Entre las zonas que podrían verse alcanzadas se encuentran Feliciano, San Jaime de la Frontera, Los Conquistadores, Federal y áreas rurales aledañas.

Desde la distribuidora señalaron que estos trabajos resultan necesarios para garantizar la calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico en la región, y agradecieron la comprensión de los usuarios ante las posibles molestias ocasionadas.

Asimismo, Enersa recordó que se encuentran habilitados sus canales habituales de contacto para consultas o reclamos. Los usuarios pueden comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica Integral (S.A.T.I.) llamando al 0800-777-0080, disponible las 24 horas, todos los días del año, o a través de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X bajo el nombre EnersaArg.