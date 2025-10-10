Salió de Recoleta rumbo a Concordia y nunca llegó

Según se pudo saber, Palacios debía arribar a la terminal de ómnibus de Concordia para recoger a un pasajero, pero nunca llegó al lugar. Viajaba a bordo de un Toyota Corolla blanco, y desde ese momento no se ha tenido más información sobre su paradero ni sobre la persona que debía encontrar.

Ante la preocupación de su familia, se realizó la denuncia correspondiente, y desde la policía de Concordia se iniciaron tareas investigativas para determinar si efectivamente el vehículo y su conductor ingresaron o no a la ciudad.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Martín Palacios se comunique de inmediato con la Jefatura Departamental Concordia o con la comisaría más cercana.

Con información de La Misiva CAI

Redaccion de 7Paginas