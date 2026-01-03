Salió de River, fue goleador de Racing y hoy es un obrero del fútbol en Concordia

Con pasado en River Plate y una etapa inolvidable en Racing Club, donde fue goleador y figura del equipo campeón de 2014, Bou regresó a las canchas tras más de un año de haber anunciado su retiro. El delantero defiende actualmente los colores de Defensores de Barrio Nebel de Concordia en la Copa Entre Ríos, un club amateur que hoy lo tiene como referente dentro y fuera de la cancha.

La realidad actual del exfutbolista dista mucho de la que vivió en la élite. En Defensores de Barrio Nebel no solo integra el plantel, sino que también cumple múltiples funciones en la vida cotidiana del club. “Hoy soy jugador, utilero, presidente, albañil y todo aquello que haga falta”, expresó Bou, dejando en evidencia el compromiso asumido con la institución barrial.

En los últimos días se viralizaron imágenes que reflejan esta faceta poco habitual para una figura del fútbol profesional. En ellas se lo observa trabajando junto a otros colaboradores en tareas de mantenimiento y construcción dentro del predio. Según informaron medios locales, Bou participa activamente en el cerramiento del club y en la obra del muro perimetral, una mejora fundamental para el crecimiento y la seguridad de la entidad.

A lo largo de su carrera profesional, Gustavo Bou disputó 368 partidos oficiales, marcó 128 goles y aportó 59 asistencias. Aunque vistió camisetas de varios clubes importantes, su paso por Racing quedó grabado en la memoria de los hinchas por su protagonismo en el título obtenido en 2014.

Hoy, sin contratos millonarios ni tribunas repletas, la Pantera encontró una nueva manera de vivir el fútbol: desde el esfuerzo cotidiano, el trabajo solidario y el compromiso con el barrio. Un cambio de escenario que no modificó su esencia ni su pasión por la pelota.

Con información de TyC Sports