Salió de terapia intensiva el menor que fue atropellado en Chajarí por un hombre que conducía ebrio

Su mamá, Daiana Cornalo, este jueves dialogó con Radio Chajarí y confirmó que su hijo continúa evolucionando favorablemente, en una habitación del hospital Masvernat de la localidad de Concordia.

“Ayer pudo estar con mi papá, ambos se necesitaban” dijo, refiriéndose al abuelo Luis, quien debió esperar varios días para el necesario reencuentro.

Juan Cruz “recargó sus energías, por estar tantos días en terapia estaba recayendo emocionalmente pero ahora se siente mejor”, afirmó su mamá.

Sobre la fractura que el pequeño tiene en el fémur de su pierna derecha, dijo que se deberá intervenir quirúrgicamente. Aún no cuentan con fecha y horario confirmado para esta operación, pero sería en los próximos días.

Daiana contó que el foco en la recuperación de su hijo, durante los primeros días, siempre estuvo en la parte neurológica, ya que había sufrido una fractura de cráneo. Si bien sigue con inflación, la misma mejora con el pasar de los días.

“Juan Cruz está comenzando a entender lo que le sucedió” afirmó Daiana, quien también volvió a agradecer a la sociedad por el acompañamiento brindado, mediante cadenas de oración y mensajes de aliento.

El accidente

Cabe recordar que el grave siniestro vial se produjo el sábado 13 de junio, alrededor de las 18:45 horas, sobre 1° de Mayo, al 2691, cuando una camioneta marca Mitsubishi 4×4, cabina doble, conducida por un hombre mayor de edad, impactó al niño, provocándole un traumatismo encéfalo craneano grave y fractura de fémur.

Tras el lamentable suceso, se dio intervención a la fiscal en turno, Dra.Carolina Ezpeleta, quien dispuso la detención del conductor de la camioneta, siendo este alojado en la dependencia de la Comisaría N°1 Chajarí.

El hombre, de 43 años de edad, tenía 2,25 de alcohol en sangre al momento del accidente. Huyó del lugar y volvió más tarde, manifestando que no había notado que había chocado a un niño.

Cabe decir que quedó en libertad el domingo, en horas del mediodía, bajo la causa “s/lesiones culposas”.