Salió el primer decreto de recategorizaciones

Desde UPCN destacaron a 7Paginas, el valor de este avance y remarcó que constituye el resultado de años de trabajo gremial en defensa de la carrera administrativa. “A los escépticos que decían que los trabajadores no querían capacitarse o que el gobierno no iba a hacer nada: la recategorización ya empezó”, destacó el Sindicato.

Se trata del Decreto Nº 1654, que corresponde a la primera etapa de la recategorización y que alcanza a trabajadores de distintas áreas del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Secretaría de Cultura. Según establece la norma, las adecuaciones escalafonarias tendrán vigencia retroactiva al 1° de marzo de 2026.

El proceso se enmarca en el Instructivo de “Bases y Pautas para Recategorizaciones 2025”, donde UPCN introdujo dos nuevos criterios, que se sumaron al de antigüedad: la capacitación y la digitalización.

“Esto es resultado del aporte de UPCN para la carrera administrativa de los trabajadores estatales”, subrayó el Sindicato respecto al decreto, que constituye el comienzo de un proceso más amplio. En ese sentido, confirmó que “continúan las gestiones para que nuevos sectores sean incorporados más rápidamente al proceso”.