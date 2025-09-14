Salto Grande avanza con obras clave para la modernización del sistema eléctrico interconectado

De la visita participaron el presidente de la Delegación Argentina, Embajador Alejandro Daneri; el vicepresidente, Dr. Pedro Galimberti; el delegado Juan Carlos Chagas; junto al gerente general, Ing. Gustavo Araujo; el gerente de Transmisión, Ing. David Guerrero; y equipos técnicos del organismo.

Las tareas, que comenzaron el 12 de septiembre, demandan la labor simultánea de más de 60 trabajadores y se extenderán durante ocho días consecutivos. Se trata de intervenciones de alta complejidad técnica que tienen impacto directo sobre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), reforzando la seguridad operativa en el suministro eléctrico.

Los trabajos se concentran en los sistemas de protección, control y medición de las subestaciones transformadoras Salto Grande Argentina y Colonia Elía, desde donde parten las líneas de 500 kV del corredor litoral argentino.

En paralelo, se realiza el tendido de 170 km de cable de acero con fibra óptica (OPGW) en la línea de 500 kV que une ambas estaciones. Esta obra estratégica permitirá un canal de comunicación propio, seguro y de gran capacidad, logrando la conectividad total por fibra óptica de las cuatro subestaciones que conforman el sistema de transmisión de Salto Grande.

“Este es un paso muy importante en la renovación porque estamos dando velocidad y protección, mejorando los sistemas de interconexión entre Argentina y Uruguay. Además, la seguridad que se brinda a los más de 60 trabajadores hace a la eficiencia laboral que desde la Delegación Argentina cuidamos y acompañamos”, señaló Daneri.

Por su parte, Galimberti destacó que se trata de “una tarea fundamental para los próximos años en lo que hace al sistema de transporte y el tendido de fibra óptica, sumando tecnologías para efectuar un mejor contralor de las líneas de Salto Grande”.

En tanto, el Ing. David Guerrero subrayó que se trata de “un salto tecnológico muy importante”, ya que las nuevas conexiones garantizan una comunicación eficaz y un funcionamiento más eficiente del sistema que alimenta a ambos países.

La intervención incluye además trabajos de mantenimiento y renovación de equipos, como el reemplazo de trampas de onda portadora y la actualización de transformadores de intensidad.

“Felicitamos y respaldamos el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo humano involucrado en estas obras fundamentales para el presente y futuro del sistema eléctrico argentino”, concluyó Daneri.

Con información de prensa CTM Salto Grande

Redaccion de 7Paginas