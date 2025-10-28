7PAGINAS

Martes 28 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Salto Grande avanza en la modernización del complejo y licita la construcción de un nuevo Centro de Control Unificado

La Comisión Técnica Mixta lanzó una licitación binacional para el diseño e instalación de un nuevo sistema de automatización y control, junto con la construcción de un edificio moderno en margen derecha. El proyecto cuenta con financiamiento del BID.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) anunció oficialmente el llamado a licitación N° 768, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, mediante el cual Argentina y Uruguay convocan a oferentes para llevar adelante el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema de control de producción y la construcción de un nuevo Centro de Control Unificado en margen derecha del complejo hidroeléctrico.

Esta obra forma parte del Proyecto de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de un plan integral de actualización tecnológica y edilicia del organismo.

La licitación contempla dos ítems principales:

Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo Sistema de Automatización y Control del Complejo Hidroeléctrico.

Obras civiles: diseño, construcción, instalación y puesta en marcha del nuevo edificio para alojar el Centro de Control Unificado en Margen Derecha, además de adecuaciones edilicias complementarias dentro del complejo.

Según la convocatoria, el proceso se desarrollará bajo los procedimientos de licitación internacional establecidos por el BID, y está abierto a todas las empresas de países elegibles que cumplan con los requisitos técnicos, legales y de facturación exigidos.

Asimismo, el llamado aclara que no se otorgará margen de preferencia a contratistas nacionales, garantizando así la igualdad de condiciones para todos los oferentes interesados en participar del proceso.