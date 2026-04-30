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Miércoles 29 de abril de 2026
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Salto Grande compite en el Campeonato Regional de Clubes

El plantel femenino de hockey del Club Salto Grande viajó a Concepción del Uruguay para disputar el Campeonato Regional de Clubes D (NEA), un certamen que reúne a equipos de la región.
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Redacción 7Paginas

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El conjunto concordiense integra la Zona A junto a Club Recreativo San Jorge, Capibá Rugby Club de Paraná y Argentino de San Carlos.

Según lo indicado a 7Paginas, su debut será este jueves 30 de abril, desde las 10.40, frente a Argentino. En la misma jornada volverá a presentarse a las 17 ante Capibá. Cerrará la fase de grupos el viernes 1º de mayo, a las 14, frente a San Jorge.

El plantel está conformado por María Luz Britos, Valentina Abigail Bustillo, Marina Castaño, Uma Cuenca, Guillermina Esquivel, Clara Haure, Fátima Marcogiuseppe, Celes Martínez, Cecilia Mattiassi, Jimena Maydana, Valentina Portillo, Fátima Portillo, Rita Portillo, Jacqueline Ragone, Narella Vargas, Paula Volpi y Priscila Williman.

La conducción técnica está a cargo de Josefina Fernández, con la asistencia de Lionel Echavarría, mientras que también integran el cuerpo técnico Fernanda Escaiola e Ivana Wallingre.