Salto Grande elevará el embalse a 35 metros

El río Uruguay registró un nuevo incremento de su caudal en la región de Salto Grande y el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) informó que elevará el nivel del embalse hasta los 35 metros, en una maniobra destinada a administrar el importante volumen de agua que ingresa al sistema y mantener controlados los niveles aguas abajo de la represa.

De acuerdo al parte emitido este 20 de julio, el aporte de las últimas 24 horas fue de 8.651 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzaba los 7.927 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, se indicó que hasta las 15 horas de este martes el caudal medio diario evacuado oscilará entre 8.200 y 7.200 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a los niveles previstos para el río, la CTM estimó que en el puerto de Concordia la cota máxima alcanzará los 7 metros, con una mínima de 5,50 metros. En tanto, para el puerto de Salto se prevé una altura máxima de 7,30 metros y una mínima de 5,80 metros.

Al momento de la emisión del informe, el nivel del embalse se ubicaba en 34,62 metros, con tendencia a alcanzar los 35 metros durante las próximas horas.

Expectativa por el fenómeno de El Niño

Si bien las autoridades aclaran que la situación actual no representa un escenario de riesgo, el comportamiento del río es seguido de cerca debido a las proyecciones climáticas que anticipan la llegada del fenómeno El Niño hacia fines de agosto y durante septiembre.

Los pronósticos indican que ese fenómeno podría provocar lluvias superiores a las normales en las cuencas del río Uruguay, especialmente en el sur de Brasil, generando importantes crecidas en la región.

En ese contexto, el incremento que actualmente registra el río es observado con atención por los organismos técnicos, ya que un nivel elevado del cauce podría influir en el comportamiento del sistema cuando comiencen las precipitaciones asociadas a El Niño.

Situación en Corrientes

De acuerdo con los datos oficiales de la Prefectura Naval Argentina a los quetuvo acceso 7Paginas, el comportamiento del río Uruguay presenta distintas tendencias en la provincia de Corrientes.

En Santo Tomé, el río alcanzó los 5,58 metros y continúa en crecimiento; en Alvear se mantiene estacionario con 4,80 metros; mientras que en Paso de los Libres descendió a 4,34 metros.

Los organismos de monitoreo continuarán siguiendo la evolución hidrológica durante los próximos días para evaluar el comportamiento del río en toda la cuenca del Uruguay.

Fotos, zona de la Costanera de Concordia, por Marcelo Gonzalerz