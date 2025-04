«Salto Grande fue la gran estafa para los pueblos de Concordia y Federación», afirmó Enrique Cresto

Cresto dejó entrever que se reeditará la lucha por los intereses de la región, como sucedió en la década del 90 con la sanción de la ley de los excedentes de Salto Grande y la creación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG). En este contexto, el diputado instó al gobernador Rogelio Frigerio a sumarse activamente a este reclamo.

Un reclamo histórico

Al respecto, Cresto destacó el rol del intendente Ricardo Bravo por liderar una causa que no solo afecta a Federación, sino a toda la región. «Federación es una ciudad que ha sufrido el desarraigo en varias oportunidades, no solo con la construcción de la represa, sino a lo largo de su historia. Cuando se construyó Salto Grande, se prometió que la región tendría energía gratuita y que la comercialización de la energía estaría en manos de la provincia y de las ciudades más involucradas, como Concordia y Federación. Sin embargo, hoy eso no ocurre», subrayó.

Según Cresto, actualmente Concordia y Federación reciben fondos mínimos en concepto de regalías, y los excedentes son casi inexistentes, lo que limita la capacidad de inversión en obras públicas.

El camino legal de Federación

En la reunión, Ricardo Bravo informó que seguirá el mismo camino que tomó Concordia hace dos décadas, cuando presentó un reclamo judicial ante el Tribunal Arbitral de Salto Grande. Dicho antecedente permitió la firma de un convenio para compensar los daños generados por la represa y la revalorización de la cota 14. Con este precedente, Federación ya ha comenzado a recopilar antecedentes legales y ha convocado a especialistas para avanzar con un reclamo similar.

Una lucha que se intensifica

Cabe mencionar que con la postura de los legisladores presentes, se acordó realizar una convocatoria más amplia la próxima semana, sumando a los intendentes de los municipios de los departamentos de Concordia y Federación, además de legisladores provinciales y nacionales. El objetivo es darle mayor fuerza al planteo para que el gobernador Frigerio lo impulse a nivel nacional.

«Salto Grande fue una gran estafa para los pueblos de Concordia y Federación», enfatizó Cresto, recordando que la promesa original de energía barata y atracción de industrias nunca se cumplió. «Hoy las empresas se van porque la energía es impagable, y ni hablar del impacto en los usuarios residenciales. La lucha por los derechos de la región es una causa fundamental», concluyó.

Prensa municipal-redacción de 7Paginas