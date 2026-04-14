Salto Grande instalará equipamiento para reducir el riesgo hídrico.

Segun se dijo a 7Paginas, este sistema se instalará en las torres de cruce situadas en el Camping “La Tortuga Alegre” (Concordia) y en el Parque José Luis (Salto). El mismo está compuesto por dos conjuntos de sirenas, panel solar, baterías y electrónica de comunicaciones, mientras que el sistema de control y activación manual se realizará desde el Complejo Hidroeléctrico.

El equipamiento, de origen alemán, posee energía y comunicaciones redundantes, asegurando robustez y está “blindado” ante intrusiones informáticas y activación accidental.

La instalación del SAS responde al fortalecimiento del PADE-SG, enmarcado en las buenas prácticas internacionales. Su objetivo es alertar inmediatamente a los pobladores cercanos a la represa, que ante una situación extrema tendrían menos tiempo para reaccionar y autoevacuarse.

“El proyecto de las sirenas, lo iniciamos en julio de 2025, con empresas contratistas, la asistencia del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el compromiso de las Autoridades de CTM. Este es un paso más en la implementación del PADE-SG que se viene desarrollando desde el año 2014” explicó el Ing. Guillermo Collazos, Jefe de Área Hidrología de Salto Grande.

Asimismo agregó que: “Con este hito, establecido en el PADE, se fortalecen los mecanismos de comunicación y alerta siguiendo las buenas prácticas y estándares internacionales de las grandes infraestructuras. Entendemos que, adicionalmente, estos elementos promueven la concientización sobre la gestión del riesgo hídrico, donde también los medios locales de comunicación son actores relevantes”.

Cabe destacar que la activación de estas sirenas se daría sólo ante la declaración de una Alerta Roja por parte de Salto Grande, situación de bajísima probabilidad de ocurrencia, que está considerada en el Plan de Acción Durante Emergencias.

Este proceso, que lidera Salto Grande, viene siendo acompañado proactivamente por los Responsables de Emergencias, Autoridades de los Gobierno Locales de Concordia y Salto, y las Prefecturas de ambos países