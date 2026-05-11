Salto Grande monitorea la evolución de «El Niño» y lleva tranquilidad a los vecinos: «Hoy la situación es normal»

En los últimos días, diversos informes meteorológicos, particularmente desde el Uruguay, han encendido las alarmas al proyectar que el actual fenómeno de “El Niño” podría posicionarse como uno de los más intensos de las últimas décadas. Ante este escenario, el Área de Hidrología de la represa de Salto Grande emitió un reporte para clarificar la situación actual y llevar previsibilidad a los habitantes de la cuenca.

Monitoreo constante y estado «neutral»

Desde la Gerencia General de Salto Grande explicaron a 7Paginas que, si bien es cierto que los indicadores oceánicos muestran una transición, actualmente el fenómeno se encuentra en fase neutral. Se espera que la evolución hacia la condición de «El Niño» se consolide durante el trimestre junio-julio-agosto.

Los especialistas de la represa señalaron que su ocurrencia para la primavera y el verano de 2026 es «prácticamente un hecho», lo que suele asociarse a lluvias superiores a lo normal y un río en condición de «aguas altas». Sin embargo, aclararon que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad final (si será moderado, fuerte o muy fuerte) y que será necesario esperar algunas semanas más para contar con simulaciones climáticas más confiables.

Desmitificando el riesgo inmediato

Frente a los titulares que advierten sobre posibles miles de desplazados en la región para agosto, desde Hidrología de Salto Grande fueron cautos:

«La condición de El Niño no implica automáticamente escenarios de lluvias o crecidas extraordinarias. Crea un contexto más proclive, pero otros factores, como la distribución de las lluvias en el tiempo y el espacio, son los que determinan la ocurrencia de una crecida».

En este sentido, informaron que hoy la situación hidrológica en la cuenca es de total normalidad otoñal. Se prevé que el río mantenga niveles estables durante las próximas semanas, muy por debajo de cualquier nivel de alerta.

El contraste con los informes del Uruguay

La preocupación de los vecinos surge de proyecciones que indican un 85% de probabilidad de tormentas severas para el segundo semestre. Medios uruguayos han destacado que este evento podría estar entre los cinco más severos registrados desde 1950, afectando la cuenca media y alta del río Uruguay durante julio y agosto.

Estos informes subrayan la fragilidad de las zonas ribereñas, recordando los 12.000 evacuados que dejó el año 2024. Ante esto, Salto Grande reafirmó que su gestión estratégica será vital para amortiguar las crecidas y minimizar impactos en zonas urbanas llegado el caso.

Recomendaciones

Desde el organismo binacional se comprometieron a seguir emitiendo avisos oportunos a las autoridades y al público en general. Asimismo, recomiendan a la población informarse a través de canales oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), evitando caer en versiones alarmistas no contrastadas.

Redaccion de 7Paginas