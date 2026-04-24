Salto Grande probó con éxito su nuevo Sistema de Aviso Sonoro

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande dio un paso fundamental en la gestión de riesgos y seguridad de presa. El pasado jueves 23 de abril, entre las 9:12 y las 9:18 horas, se llevó a cabo de manera satisfactoria la prueba de funcionamiento del Sistema de Aviso Sonoro (SAS), una herramienta clave dentro del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE).

Tecnología alemana al servicio de la región

El sistema cuenta con sirenas instaladas en las torres de cruce, en el Camping “La Tortuga Alegre” (Concordia) y el Parque José Luis (Salto). El equipamiento, diseñado por la firma alemana Hormann, funcionó según lo previsto, alcanzando una intensidad de 92 decibeles al pie de las torres.

El sonido se propagó a lo largo del río Uruguay cubriendo un radio de aproximadamente cinco kilómetros aguas abajo de la represa. Es importante destacar que, para esta prueba, el mensaje y el tono fueron distintos a los que se utilizarían en una emergencia real (Alerta Roja), y el sonido no alcanzó las zonas urbanas de las ciudades.

Un paso adelante en la gestión del riesgo

El Ing. Guillermo Collazos, Jefe del Área Hidrología de la Gerencia General, subrayó la relevancia de este avance: «Hoy se dio un paso importante para la gestión del riesgo, trabajando antes de que ocurra una emergencia y fortaleciendo la colaboración con los municipios de Concordia y Salto. Esto es motivo de satisfacción para el organismo binacional».

Por su parte, el Lic. Juan Badagián, integrante del Área Hidrología, explicó que la puesta en marcha de estas sirenas tiene un doble propósito: además del aviso inmediato, ayuda a «ir creando conciencia en la población sobre la importancia de mejorar paulatinamente la preparación ante situaciones severas».

¿Cuándo se utilizaría este sistema?

Desde el organismo binacional fueron enfáticos al señalar a 7Paginas, que el SAS es un medio de aviso para pobladores cercanos que solo se activaría en el caso —extremadamente poco probable— de una situación crítica extrema contemplada en el PADE.

La implementación de este sistema alinea a Salto Grande con las buenas prácticas internacionales en materia de seguridad, garantizando una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier contingencia.