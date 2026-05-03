Salto institucional en Villa Adela: la Comisión de Jubilados inauguró el techado de su cancha de bochas

La Comisión de Jubilados de Villa Adela vivió una jornada de alegría y orgullo al dejar oficialmente inaugurado el techado de su cancha de bochas. Esta obra, largamente anhelada, representa un avance fundamental para garantizar que los socios cuenten con un espacio de integración protegido y confortable durante todo el año.

El evento contó con la participación de socios, colaboradores y referentes locales, entre ellos el abogado y asesor Alberto Zadoyko, quien acompañó a la comisión en este importante logro para la comunidad de Villa Adela.

Un complejo deportivo y social en crecimiento

La flamante estructura no llega sola; se integra a una serie de mejoras recientes que han transformado la sede institucional. Además de la nueva cancha de bochas, la entidad ya cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un sector de parrilla, consolidando un complejo preparado para la vida social y el esparcimiento.

«Durante esta gestión hemos concretado numerosos logros que hoy están a la vista de todos», destacó con emoción Pedro Antonio Bruno, presidente de la institución. «Este crecimiento es fruto del trabajo en equipo y del compromiso de toda la comisión para mejorar la calidad de vida de nuestros socios».

Más que un centro de jubilados: un polo de actividades

Más allá de la infraestructura, la Comisión de Jubilados de Villa Adela se destaca por su rol de contención y promoción del bienestar. Actualmente, los asociados pueden acceder a una variada agenda que incluye:

Talleres recreativos: Folclore, yoga y gimnasia rítmica.

Deportes: Taekwondo y bochas.

Salud: Atención de profesionales médicos directamente en la sede.

El equipo detrás del progreso

El sostenido desarrollo de la institución es impulsado por una comisión directiva que trabaja de manera articulada, integrada por:

Presidente: Pedro Antonio Bruno.

Vicepresidenta: Amanda Maschio.

Secretaria: Teresita Cabrera.

Tesorera: Elida Zabaños.

Desde los sectores que acompañan estas iniciativas, se subrayó la importancia de estos proyectos que fortalecen el entramado social y promueven la participación activa de los adultos mayores. Finalmente, tras las felicitaciones de rigor por el esfuerzo realizado, se invitó a toda la comunidad de Villa Adela a seguir disfrutando y cuidando este espacio que no para de crecer.

Redaccion de 7Paginas