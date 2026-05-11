Salto Run: los concordienses Ayelén Saucedo y Bruno Colombo impusieron su ritmo en una gran jornada de atletismo

Este domingo 10 de mayo, en coincidencia con el Día de la Madre en la República Oriental del Uruguay, el running volvió a ser protagonista en la ciudad de Salto. Bajo un sol que mitigó las bajas temperaturas matinales, el tradicional Parque del Lago fue el escenario de una jornada cargada de deporte, naturaleza y hermandad rioplatense.

La competencia, organizada por Salto Run, largó puntualmente a las 9:00 horas desde la zona de la Península. El circuito, íntegramente de asfalto, ofreció a los más de 220 atletas uruguayos y argentinos un recorrido privilegiado por la reserva natural a la vera del lago de Salto Grande.

El Team Deportes Villa Adela, imparable

La delegación argentina tuvo una actuación sobresaliente, especialmente los atletas del equipo Deportes Villa Adela, quienes dominaron las pruebas principales de 6 kilómetros.

En la categoría Caballeros, el concordiense Bruno Colombo (entrenado por Enrique Costa) se quedó con una victoria contundente, marcando una sólida diferencia sobre sus escoltas y reafirmando su gran presente deportivo. El podio masculino fue completado por los uruguayos Luis Mendieta y Juan Trinidad.

Por el lado de las Damas, la atleta Ayelén Saucedo (entrenada por Enrique Rodríguez) volvió a demostrar su jerarquía. Al igual que en la primera fecha del torneo, Saucedo dominó la competencia de punta a punta, cruzando la meta con un tiempo de 23:19. Fue escoltada por Claudia Damacena y la joven María Pía Barrios, representante del Club Nacional de Football.

Clasificación General

Caballeros (6km):

Bruno Colombo (Argentina)

Luis Mendieta (Uruguay)

Juan Trinidad (Uruguay)

Damas (6km):

Ayelén Saucedo (Argentina)

Claudia Damacena (Uruguay)

María Pía Barrios (Uruguay)

Una fiesta regional

Además de la prueba competitiva, se desarrolló una distancia participativa de 3 kilómetros, ideal para quienes se inician en la disciplina. Como es costumbre en este certamen, se destacó la camaradería entre los grupos de entrenamiento de ambas márgenes del río Uruguay, transformando el evento en una verdadera fiesta del deporte regional.

Deportes Villa Adela