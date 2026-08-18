Salto se prepara para una «creciente histórica» del río Uruguay que dejaría al menos 1.000 evacuados

Las autoridades del departamento uruguayo de Salto —ciudad vecina a Concordia— encendieron las alarmas de prevención ante proyecciones meteorológicas e hidrológicas que prevén un escenario de extrema adversidad climática durante la próxima primavera.

En conferencia de prensa, el intendente de Salto, Carlos Albisu, junto al coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Aquiles Mainardi, informaron que los dictámenes técnicos prevén un 80% de probabilidad de que se registre un fenómeno «asociado a El Niño» de fuerte intensidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Un nivel que superaría la histórica marca de 2015

Según expuso el jefe comunal tras reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, las proyecciones indican que la creciente del río Uruguay frente a las costas salteñas podría superar los 16,33 metros registrados el 27 de diciembre de 2015 —el pico más alto posconstrucción de la represa de Salto Grande—, cuando la altura habitual del río en la zona portuaria ronda los tres metros.

«Todos los técnicos coinciden en un 80% de probabilidad de que sea peor que la de 2015», remarcó Albisu, aunque aclaró que la intención no es generar alarma sino «anticiparse y preparar al departamento. Acá no se puede fallar».

Base de afectados: Las autoridades estiman que el piso mínimo de evacuados será de 600 personas, aunque proyectan una base inicial de 1.000 evacuados.

Segunda fase: Asimismo, los informes técnicos señalan una probabilidad del 95% de una nueva fase hídrica entre marzo, abril y mayo de 2027, aunque se prevé de menor intensidad.

Plan de contingencia, logística y postergación de eventos

Frente a este complejo panorama, el CECOED salteño ya trabaja en la logística de asistencia, refugios, medicamentos, alimentación y atención sanitaria. Entre las medidas operativas, se contempla la utilización de drones para enviar medicamentos a zonas que puedan quedar aisladas por el agua en el interior del departamento, además de gestionar la presencia de un helicóptero para emergencias médicas en el norte uruguayo.

Paralelamente, la Intendencia de Salto resolvió postergar diversas actividades oficiales —incluidos los festejos por los 270 años del departamento— para abocar todos los recursos humanos y económicos a la preparación preventiva.

Los departamentos uruguayos catalogados como potencialmente más afectados por el temporal y la cuenca del río son Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Durazno, manteniendo a las dos orillas del río Uruguay en máximo estado de alerta.

Con información de El Pais

Redaccion de 7Paginas