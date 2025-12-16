Salud advierte que son falsos los llamados para inscribirse a la vacunación contra el sarampión

Desde la cartera sanitaria provincial señalaron que bajo ninguna circunstancia se están realizando comunicaciones telefónicas, ni por WhatsApp, para inscribir a personas a vacunas del calendario nacional. Del mismo modo, se informó que tampoco se están enviando notificaciones escritas para inspeccionar comercios o viviendas en el marco de supuestos monitoreos epidemiológicos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Según se detalló, en los últimos días se identificaron al menos dos nuevas modalidades de engaño que utilizan la fachada de acciones de salud pública para intentar estafar a la población. Ante esta situación, las autoridades fueron enfáticas al aclarar que ni el Ministerio de Salud de Entre Ríos ni el Ministerio de Salud de la Nación están intimando por escrito ni solicitando el ingreso a domicilios o comercios para realizar hisopados nasofaríngeos u otros controles sanitarios.

Asimismo, se recordó que los equipos de salud no solicitan datos personales ni gestionan turnos de vacunación a través de llamadas telefónicas o mensajes. Cualquier acción vinculada a la vacunación o a controles epidemiológicos se canaliza exclusivamente por las vías oficiales y en los centros de salud correspondientes.

Desde el Ministerio reiteraron la importancia de recurrir siempre a fuentes oficiales de información, especialmente en el contexto actual donde se busca reforzar la vacunación contra el sarampión, en particular en niños, que constituyen el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad.

Ante dudas o consultas, se recomienda a los entrerrianos acercarse al centro de salud u hospital más cercano, o comunicarse directamente con los canales oficiales de los establecimientos sanitarios o del propio Ministerio de Salud de Entre Ríos.

