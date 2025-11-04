Salud brindó herramientas para el abordaje y la prevención del suicidio en Concordia

En este sentido, a través de este programa provincial, dependiente de la Dirección General de Salud Mental, se impulsan instancias de este tipo en todo el territorio entrerriano con el objetivo de brindar herramientas de prevención y abordaje de estas problemáticas a instituciones educativas, de seguridad y la comunidad en general.

En esta oportunidad, el primer conversatorio tuvo lugar en la Escuela Secundaria y Superior Nº1 Cesáreo Bernaldo de Quirós, mediante un trabajo coordinado con la Dirección Departamental de Escuelas Concordia, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), en el que participaron más de 300 docentes de distintas áreas y niveles. La segunda instancia tuvo como destinatarios alrededor de 50 integrantes de la Gendarmería Nacional (GN).

En relación a los temas abordados en ambos conversatorios, la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio de la provincia, Delfina Noé, indicó: «En las jornadas hicimos hincapié en los mitos, señales de alerta, factores de riesgo y de protección, como también en el acompañamiento en crisis y estrategias de prevención. También mostramos acciones concretas que se pueden implementar tanto en el ámbito comunitario como educativo». A su vez, la profesional destacó que la propuesta busca habilitar «el intercambio, la participación, y la construcción territorial de estrategias de cuidados colectivos y comunitarios».

Cabe señalar que, cada encuentro contiene particularidades específicas según el tipo de población al que está destinado y también se entiende como espacio abierto para evacuar dudas y consultas.