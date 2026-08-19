Salud mental: CAFESG inició en Federación un ciclo de capacitación y Cecco apuntó que se que busca sostenerlo en el tiempo

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) inició este miércoles en Federación el ciclo de formación “Salud Mental de Infancias y Adolescencias en contextos actuales. Abordaje en el ámbito educativo y sociocomunitario”, una propuesta que apunta a brindar herramientas de prevención e intervención frente a distintas problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes.

El programa cuenta con el acompañamiento del Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Salud de Entre Ríos, y ya se desarrolla con una importante convocatoria en Concordia y San José.

La incorporación de Federación tuvo una respuesta significativa: 91 personas se inscribieron para participar de la capacitación, un número que sorprendió a los organizadores y que, para CAFESG, refleja la preocupación existente en la comunidad.

“Estamos muy felices de iniciar esta actividad hoy en Federación. Después de una gran recepción en Concordia y San José, sumamos ahora a Federación porque entendemos que brindar herramientas a los docentes y equipos educativos en materia de salud mental y prevención es estar presentes donde más se necesita”, destacó el presidente de CAFESG, Carlos Cecco.

Cinco encuentros para abordar una problemática compleja

La capacitación está destinada principalmente a docentes, equipos directivos y profesionales del ámbito educativo y sociocomunitario.

El esquema contempla cinco encuentros presenciales de tres horas cada uno, con una modalidad teórico-práctica y la participación de especialistas como los licenciados Sergio Brodsky y Cecilia Laderach.

A lo largo del ciclo se trabajan diferentes contenidos relacionados con las problemáticas actuales de las infancias y adolescencias.

Entre ellos se encuentran los fundamentos de la prevención del suicidio, el enfoque comunitario en las instituciones, herramientas prácticas de intervención en tres niveles, adolescencia y consumos problemáticos, educación emocional y vínculos saludables para la prevención de las violencias.

En diálogo con 7Páginas, Cecco remarcó que se trata de una temática que requiere presencia permanente y herramientas concretas.

“Realmente es una temática en la que hay que estar en la trinchera. Hemos conseguido un profesional como Sergio Brodsky, conocido y reconocido en esta materia”, señaló.

91 inscriptos y pedidos para continuar

El presidente de CAFESG destacó especialmente la convocatoria registrada en Federación y señaló que una situación similar se produjo en Concordia y San José.

“Nos llamó la atención la cantidad de inscriptos. En San José ya nos pidieron que sean más de cinco secciones y lo vamos a hacer. También acá en Concordia”, explicó.

Para Cecco, la respuesta demuestra que existe una necesidad concreta de profundizar este tipo de capacitaciones.

“Es un problema que nos está afectando profundamente. Es una temática que tenemos que atender y, sobre todo, con un apoyo real y completo”, sostuvo.

En San José, además, ya se planteó la posibilidad de realizar nuevas charlas para profundizar los contenidos y garantizar la continuidad de la propuesta.

CAFESG quiere darle continuidad

Uno de los objetivos centrales del organismo es que el programa no quede limitado a los cinco encuentros previstos.

Cecco afirmó que CAFESG abordará esta problemática “con mucha responsabilidad” y remarcó que la intención es sostener las acciones a lo largo del tiempo.

“Nos han pedido otras charlas para que esto realmente se profundice y tenga continuidad, que es lo más importante”, explicó.

En esa línea, anticipó que el área de Desarrollo de CAFESG impulsará nuevos programas en distintas localidades, incluyendo capacitaciones vinculadas a la formación y con posibilidades de salida laboral.

“Esto va a hacer que CAFESG sea un organismo articulador de acciones que vayan en bien de la comunidad a la cual pertenecen los departamentos de CAFESG”, señaló.

Además, adelantó que se evaluará brindar apoyo a las comunidades una vez que los programas se consoliden en cada localidad.

Articulación entre educación, salud e instituciones

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre CAFESG, el CGE, el Ministerio de Salud de la provincia y las instituciones de cada localidad.

Ante la consulta sobre la participación de los hospitales, Cecco aclaró que la propuesta tiene un enfoque más amplio y que busca involucrar a las instituciones educativas y sociocomunitarias de cada ciudad.

“Es un trabajo en conjunto”, afirmó.

Finalmente, el titular de CAFESG sostuvo que el organismo cuenta con profesionales y equipos capacitados para continuar desarrollando este tipo de iniciativas.

“Creemos que es una necesidad y CAFESG lo puede hacer porque tiene profesionales, tiene un área de gente preparada y entendemos que es una actividad en la cual tenemos que involucrarnos”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas