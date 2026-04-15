Salud Mental: El diputado Rastelli anunció una capacitación provincial en Federación ante el aumento de casos

En una entrevista brindada al programa “Entre Líneas” de Radio UNO Federación, el diputado provincial Rubén Rastelli confirmó el arribo de funcionarios y profesionales de la Dirección de Salud Mental de la provincia a la ciudad de Federación. La iniciativa surge como respuesta directa a la preocupación por los índices de problemáticas de salud mental y casos de suicidio que afectan a la región.

El encuentro se llevará a cabo el martes 12 de mayo en la sede del Club Social, lugar cedido tras gestiones conjuntas con la directora del Hospital San José, Nilda Urquiza.

Un desafío para toda la sociedad

Rastelli enfatizó que la convocatoria es amplia y busca involucrar a todos los actores que cumplen un rol de liderazgo o comunicación en la comunidad.

«Este es un desafío que debemos tener todos como sociedad. La actividad está dirigida a periodistas, comunicadores, referentes de instituciones, dirigentes de comisiones vecinales, clubes y parroquias. Nadie queda fuera», señaló el legislador.

El objetivo central es brindar herramientas para comunicar de manera responsable, eliminando estigmas y basándose en información actualizada, conforme a las leyes nacionales y provinciales de Salud Mental y Prevención del Suicidio a las que adhiere Entre Ríos.

Mirada humana por sobre la política

Durante la entrevista, se destacó la importancia de abordar esta problemática de manera presencial y profesional, diferenciándose de herramientas tecnológicas recientemente cuestionadas, como la inteligencia artificial «Ori». Para Rastelli, el contacto directo con los profesionales es el punto de partida para que las autoridades provinciales dimensionen la necesidad de mayores recursos.

«La política tiene que empezar a dar gestos para construir confianza. El desafío no radica en definir cuestiones por color político; aquí tenemos que tener una mirada muy humana», sentenció el diputado, valorando el trabajo «titánico» que ya viene realizando el personal del hospital local.

El rol de los comunicadores

Uno de los puntos clave de la capacitación será el manejo de la información en medios y redes sociales. Rastelli advirtió que, en ocasiones, relatos desajustados o comunicaciones irresponsables no favorecen el abordaje de la problemática.

Finalmente opino que con este conversatorio, se busca que quienes tienen la responsabilidad de llevar un mensaje a la comunidad cuenten con el respaldo técnico para hacerlo de forma preventiva y contenedora, ante una situación que el propio diputado calificó como «preocupante y con números que aterran».