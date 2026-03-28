Salud Mental: el Gobierno Provincial aclaró el alcance de «ORI» y ratificó su enfoque complementario

Frente a las consultas y repercusiones generadas tras la presentación de ORI, el Gobierno de Entre Ríos emitió una serie de aclaraciones fundamentales sobre la finalidad y el alcance de esta herramienta dentro de la estrategia integral de salud mental de la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que ORI es un recurso desarrollado de manera conjunta por los ministerios de Salud y Desarrollo Humano, el CGE, el Copnaf y la Secretaría de Modernización. Su creación responde a la necesidad de fortalecer las capacidades de orientación temprana ante situaciones complejas que afectan a las adolescencias, pero bajo una lógica de complementariedad.

Orientación para adultos, no diagnóstico

Una de las aclaraciones más importantes vertidas por el Gobierno es que ORI no constituye un dispositivo de atención directa ni está destinada a reemplazar la tarea de los profesionales de la salud mental.

Público objetivo: Está pensada específicamente para madres, padres, tutores, docentes y equipos escolares (adultos responsables).

Función: Brindar acompañamiento inicial, facilitar la identificación de señales de alerta y ofrecer pautas claras sobre cómo actuar.

Límites: La herramienta no realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos. En todos los casos, el sistema promueve la consulta inmediata con servicios especializados.

Un desarrollo con base técnica

El diseño de ORI se sustenta en un trabajo transdisciplinario iniciado en 2025, basado en protocolos y marcos normativos para el abordaje de situaciones críticas en jóvenes. Su validación incluyó revisiones de especialistas para garantizar un enfoque alineado con las políticas públicas vigentes.

Desde el Gobierno subrayaron que la herramienta interactúa exclusivamente con los cuidadores para fortalecer la toma de decisiones informadas, evitando en todo momento sustituir los vínculos humanos o las intervenciones profesionales presenciales.

Articulación con las urgencias

El Gobierno provincial enfatizó que ORI no reemplaza los canales de atención existentes. De hecho, ante situaciones de urgencia o riesgo detectadas durante la interacción, la herramienta orienta de manera explícita hacia los servicios correspondientes, como la Línea 135, garantizando el acceso a la atención profesional inmediata.

Compromiso con el diálogo profesional

Finalmente, las autoridades destacaron que ORI es una iniciativa en desarrollo y abierta a la mejora continua. En este sentido, manifestaron la voluntad de promover espacios de diálogo con colegios profesionales, universidades y organizaciones especializadas para enriquecer la herramienta.

«La complejidad de la salud mental exige respuestas responsables e integrales. ORI es un recurso de orientación temprana que busca acompañar a quienes cuidan, siempre en articulación con el trabajo profesional y la presencia activa del Estado en el territorio», concluyeron desde la Provincia.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas