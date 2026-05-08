Salud Mental en Federación: El Bloque del PJ exige protocolos claros al Hospital San José

La salud mental se ha convertido en un tema central de la agenda legislativa en Federación. A raíz de una serie de situaciones críticas que han conmocionado a la comunidad, el Bloque de Concejales Justicialistas presentó un proyecto de resolución que busca arrojar luz sobre los mecanismos de asistencia y exigir protocolos de actuación claros al Hospital San José.

«Más interrogantes que certezas»

El proyecto, que ya fue trabajado en comisión, incluyó una convocatoria a los responsables del área de Salud Mental del hospital local. Sin embargo, la exposición de los profesionales no dejó conformes a los ediles del PJ. Según manifestaron en un comunicado, la reunión «evidenció la necesidad urgente de fortalecer el sistema, sumar profesionales y generar un verdadero seguimiento de los casos», tras considerar que las explicaciones brindadas dejaron «más interrogantes que certezas».

El doloroso testimonio de una madre

La iniciativa tomó mayor impulso tras el encuentro que mantuvieron los concejales con Patricia, la madre de «Lucio», un joven de 24 años que atraviesa una compleja situación de salud mental desde hace años.

El testimonio de Patricia fue calificado como «contundente y doloroso», exponiendo una realidad que muchas familias viven en silencio: la falta de acompañamiento, la ausencia de información sobre a quién recurrir en momentos de crisis y la sensación de abandono por parte del Estado. «No hablamos de estadísticas, hablamos de personas», subrayaron desde el bloque.

Cruce político por la aprobación

A pesar de la sensibilidad de la problemática, el bloque lamentó que la iniciativa no contara con el acompañamiento de la oposición.

«Lamentamos que la oposición no haya acompañado esta iniciativa. Cuando se trata de salud mental, no debería haber mezquindades políticas ni indiferencia», expresaron los concejales justicialistas.

Aun así, celebraron que el dictamen fuera aprobado por su espacio, lo que permite seguir adelante con el pedido formal de protocolos. Los ediles concluyeron reafirmando su compromiso para que la salud mental «deje de ser un tema olvidado y se transforme en una verdadera política pública para cuidar a nuestra comunidad».

Con información de prensa bloque ediles del PJ

Redaccion de 7Paginas